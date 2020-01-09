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  • 09.01.2020 15:46
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 15:48

2020 yılı , , PAEM ve başvuru şartları nedir?

, PAEM ve kapsamındaki alımlarda çok sayıda polis memuru istihdam edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu polis memuru adaylarına 35 bin polis alımı yapılacağını belirterek müjdeyi vermişti. Daha öncesinde ise 10 bin ları tamamlandı ve Önlisans ve lisans mezunu olan adaylar kadın adaylar bin kişi, erkek adaylar için 9 bin kişi istihdam edilecek. Lisans mezunu adaylar P3 puan türünden 60, önlisans mezunu adaylar ise P93 puan türünden en az 70 ve üzeri puan ile alımlara başvuru yapabildiler. Polis olmak için belirli bir eğitimden geçmeniz ve bazı fiziki özelliklerde taşıyor olmanız gerekmektedir. Polis olabilmek için Lise mezunları, önlisans mezunları, lisans ve yüksek lisans mezunlarının farklı eğitim okullarında polislik eğitim almaları gerekmektedir.

2020 yılı POMEM, PMYO, PAEM ve EGM başvuru şartları nedir?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına polis alımları için geri sayım başladı. PÖH, PMYO, POMEM, PAEM, eğitimleri ile polis olmak isteyen adaylar yeni ilanların açıklanmasını bekliyor. 26. dönem POMEM: EGM , 26. dönem POMEM kapsamında kadın-erkek adaylar arasından 7 bin polis memuru alımı yapıyor. Toplam 500 özel harekât kadın memuru, 2 bin komiser yardımcısı alım süreci de devam ediyor. Gelecek 6 yıllık dönemde 17 bin komiser ve 100 binin üzerinde polis memuru ile 20 bine yakın bekçi yetiştirilerek Emniyet'e alınacak. Polis Akademisine bağlı, 2 yıl süre ile ön lisans düzeyinde, parasız yatılı, üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık giderlerinin devletçe karşılandığı mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan eğitim kurumlarıdır.

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