Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına polis alımları için geri sayım başladı. PÖH, PMYO, POMEM, PAEM, eğitimleri ile polis olmak isteyen adaylar yeni ilanların açıklanmasını bekliyor. 26. dönem POMEM: EGM , 26. dönem POMEM kapsamında kadın-erkek adaylar arasından 7 bin polis memuru alımı yapıyor. Toplam 500 özel harekât kadın memuru, 2 bin komiser yardımcısı alım süreci de devam ediyor. Gelecek 6 yıllık dönemde 17 bin komiser ve 100 binin üzerinde polis memuru ile 20 bine yakın bekçi yetiştirilerek Emniyet'e alınacak. Polis Akademisine bağlı, 2 yıl süre ile ön lisans düzeyinde, parasız yatılı, üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık giderlerinin devletçe karşılandığı mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan eğitim kurumlarıdır.

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