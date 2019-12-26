Bekçilik mülakat sonuçları şu sıralarda araştırılmaya devam ederken, bekçi olmak isteyenler 2020 yılında bekçi alımı başvuru şartlarını merak ediyorlar. 2020 bekçi alımı ne zaman? 2020 bekçi alımında askerlik şartı var mı? sorularına yanıt aranmaya başlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son yaptığı açıklamada 500 bekçinin daha alınacağını ve toplamda bekçi sayısının 30 bine çıkacağını müjdelemişti. Peki, 2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvurusunda bulunmak isteyen adayların; her ilanda öğrenim şartı farklı olmak üzere en az okuryazar, ilköğretim ve lise mezunu öğrenim düzeylerinden olmaları gerekmektedir.



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