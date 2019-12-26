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  • 27.12.2019 09:10
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 09:10

? var mı, başvuru şartları nedir?

2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 beki alımında askerlik şartı var mı? soruları bekçi alımı sayılarında artış yaşandıkça, bekçi olmak isteyenler tarafından daha sık sorulmaya başlandı. İşte bekçi alımı hakkında merak edilenler… Peki Peki hangi şehirlerde bekçi alımı yapılacak? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte ilan detayları Bekçilik, vatandaşın gece olunca mal ve can güvenliğinden sorumlu, İçişleri Bakanlığına bağlı, Emniyetin kolluk kuvvetleri birimlerinden biridir.Aşağıda tarafından yayınlanan bekçi alım ilanları bulunmaktadır.

2020 yılında bekçilik alımı ne zaman yapılacak?

Bekçilik mülakat sonuçları şu sıralarda araştırılmaya devam ederken, bekçi olmak isteyenler 2020 yılında bekçi alımı başvuru şartlarını merak ediyorlar. 2020 bekçi alımı ne zaman? 2020 bekçi alımında askerlik şartı var mı? sorularına yanıt aranmaya başlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son yaptığı açıklamada 500 bekçinin daha alınacağını ve toplamda bekçi sayısının 30 bine çıkacağını müjdelemişti. Peki, 2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvurusunda bulunmak isteyen adayların; her ilanda öğrenim şartı farklı olmak üzere en az okuryazar, ilköğretim ve lise mezunu öğrenim düzeylerinden olmaları gerekmektedir.


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