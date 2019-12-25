20-45 yaş aralığında her Türk vatandaşı, sağlık engeli olmadığı sürece "www.obm-turkiye.com" adresine girip başvuru formunu doldurarak müracaat edebiliyor. Almanya'da 1 Mart 2020'de yürürlüğe girecek olan Nitelikli İşçi Göç Yasası ile Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerden kalifiye işçilerin Almanya'ya getirilmesi hedefleniyor. Bu anlamda adaylar "www.obm-turkiye.com" adresine girip başvuru formunu doldurarak başvurularını yapabileceklerdir. Buna göre İŞKUR Yurtdışı İstihdam Hizmeti kapsamında ya da İŞKUR sitesinde yayınlanan ilanlar aracılığı ile yurtdışına işçi gönderimi yapılmaktadır. İşte Almanya işçi alımı 2020! Başvuru şartları nedir?

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