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  • 16.11.2019 16:52
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 16:52

başvuru şartları ve kadrolar! İŞKUR ile en az ilkokul mezunu personel alım ilanları!

, her geçen gün farklı kurum ve kuruluşların yayımlamış olduğu ilanlara resmi web sitesinde yer vererek sayısı milyonları aşkın vatandaşa iş istihdamı sağlamaya devam ediyor. İŞKUR, son yayımladığı ilanlarda en az ilkokul mezunu olmak suretiyle personel alımları yapılacağını belirtti. İşte detaylar... İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir.

İŞKUR ile en az ilkokul mezunu personel alım ilanları!

İŞKUR personel alım ilanları her gün yayınlanıyor. Bu bağlamda İŞKUR resmi internet sitesinde büyük bir yoğunluk oluşuyor. En az ilkokul mezunu personel alım ilanları ve açık iş ilanları haberimizde detaylı olarak bulunuyor. İŞKUR'un son yayımlamış olduğu ilanlarda belirtildiği üzere 'en az ilkokul mezunu' olmak suretiyle temizlik görevlisi alımı yapılacağı belirtildi. Yapmanız gereken İŞKUR kayıt işlemini oluşturarak, açık iş ilanlarını güncel olarak takip etmek olacaktır. İşte başvuru şartları ve detaylar...

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Özel / Daimi

5 Açık Pozisyon

ORDU

KOD: 00005114037

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