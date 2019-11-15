İŞKUR personel alım ilanları her gün yayınlanıyor. Bu bağlamda İŞKUR resmi internet sitesinde büyük bir yoğunluk oluşuyor. En az ilkokul mezunu personel alım ilanları ve açık iş ilanları haberimizde detaylı olarak bulunuyor. İŞKUR'un son yayımlamış olduğu ilanlarda belirtildiği üzere 'en az ilkokul mezunu' olmak suretiyle temizlik görevlisi alımı yapılacağı belirtildi. Yapmanız gereken İŞKUR kayıt işlemini oluşturarak, açık iş ilanlarını güncel olarak takip etmek olacaktır. İşte başvuru şartları ve detaylar...

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1) TOPKAYA TARIM ÜRÜNLERİ NAKLİYE GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞTİ.

Özel / Daimi

5 Açık Pozisyon

ORDU

KOD: 00005114037

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