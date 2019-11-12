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  • 12.11.2019 11:44
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 11:57

Maaşın iki katı! ne kadar?

Memur ve emeklinin yüzünü güldürecek haber geldi. Milyonlarca emekli ve memur için çok önemli kararlar verilebilir. Bu bağlamda Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında kamu grubunun talepleri hükümete iletilecek. Görüşmelerde hem memurlar hem de emekliler için pek çok talep masaya yatırılacak. Örneğin; İkramiye hesabında TÜFE dikkate alınsın. Memurlara da bayram ikramiyesi ödensin gibi maddeler yer alıyor. Ocak'ta memurların maaşlarına yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak. Ayrıca aile yardımları da artacak.

Memur ve emeklinin yüzünü güldürecek haber

Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda, memur ve emekli için önemli kararlar alınacak. Memurlara yılda 2 bin 481 lira bayram ikramiyesi, emeklilere, aylık 344 lira aile yardımı talebi masaya yatırılacak. Memur-Sen, kamu görevlilerine Ramazan ve Kurban bayramları öncesi, en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı tutarında bayram ikramiyesi ödenmesini talep ediyor. Bu talep kabul edilirse, memurlar 1.240 lira 67 kuruş ikramiye hakkı elde edecek. Yılda 2 bin 481 lira 34 kuruş ek gelir imkanı olacak.

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AİLE YARDIMI GÜNDEMDE

Emekliler geçen yıl bayram ikramiyesi imkanına kavuşurken, memurlar da bu konuda beklenti içerisinde. Ayrıca memurlara verilen aile yardımının emeklilere verilmesi için hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği çalışma yapıyor. Eğer talepler hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 344 lira (12 aylık 4 bin 127 lira) aile yardımı alabilecek.

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