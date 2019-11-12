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  • 12.11.2019 09:35
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 09:44

Emekliye ve ek ödeme mı geldi! En yüksek hangi banka veriyor?

Emekli maaşı ek ödeme ve mı milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Tüm emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Ayrıca emekli doktorlar, üçüncü bir zammı lerindeki artışla alacak. Ocak'ta ve 'lular enflasyon oranında zam alırken, memur emeklilerine yüzde 4 artış ve Temmuz-Aralık'ta TÜFE yüzde 5'i aşarsa fark verilecek. Bu arada ilave ödemeden, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor. Emekliye promosyon miktarı ise bankalar arasında yarışa neden oldu. Maaşlarını 'e taşıyan emeklilere 1000 TL promosyon verilecek.

Emekliye promosyon ve ek ödeme zammı geldi!

Bankalar emekliler için kampanya yarışını sürdürüyor. Emekliler 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira promosyon alabilirken; bazı bankalar buna ilave fırsatlar sunuyor, bazıları da tutarı artırıyor. 2019 SGK SSK Bağkur emekli maaşı promosyon zam oranı milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Bankaların, çalıştıkları kurumlara yaptıkları maaşların bankalarından ödenmesi anlaşmaları karşılığında yaptıkları ödemeye promosyon denir. Emekliler anlaştıkları bankalara göre promosyon alıyorlar. Bankaların emekli maaşlarına promosyon ödemeleri için rekabeti sürüyor.

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İŞ BANKASI'NDAN EMEKLİYE PROMOSYON FIRSATI!

SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor. T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 450 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.

Yurt genelinde sayısı 1.300'e yakın şube ve 6.500'ü aşkın Bankamatik aracılığı ile emekli maaşına kolayca ulaşmak isteyen tüm emeklilerimiz, en yakın İş Bankası şubesinden, İnternet Şubesi'nden ya da İşCep'ten emekli maaşlarını kolayca taşıyabiliyor.

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