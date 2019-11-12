Bankalar emekliler için kampanya yarışını sürdürüyor. Emekliler 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira promosyon alabilirken; bazı bankalar buna ilave fırsatlar sunuyor, bazıları da tutarı artırıyor. 2019 SGK SSK Bağkur emekli maaşı promosyon zam oranı milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Bankaların, çalıştıkları kurumlara yaptıkları maaşların bankalarından ödenmesi anlaşmaları karşılığında yaptıkları ödemeye promosyon denir. Emekliler anlaştıkları bankalara göre promosyon alıyorlar. Bankaların emekli maaşlarına promosyon ödemeleri için rekabeti sürüyor.

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İŞ BANKASI'NDAN EMEKLİYE PROMOSYON FIRSATI!

SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor. T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 450 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.

Yurt genelinde sayısı 1.300'e yakın şube ve 6.500'ü aşkın Bankamatik aracılığı ile emekli maaşına kolayca ulaşmak isteyen tüm emeklilerimiz, en yakın İş Bankası şubesinden, İnternet Şubesi'nden ya da İşCep'ten emekli maaşlarını kolayca taşıyabiliyor.

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