Memur maaş zammı arama motorlarında en fazla aratılan gündem konuları arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını 4 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre 2020 emekli maaşı zam oranı da şekillenmeye başladı. Memur maaş zammı 2020 belli oldu mu? diye merak edenler için yanıtı haberimizde.. Ayrıca memurların beklediği bir durum daha var oda 3600 ek gösterge. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 653.15 lira, 30 yıl hizmeti bulunanların 696.69 lira, 35 yıl hizmeti bulunanların da 740.24 lira artacak.

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MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Ocak'ta memurların maaşlarına yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak. Ayrıca aile yardımları da artacak. Temmuz-Ekim enflasyonuna göre yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 0.31 fark oluştu.

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