İŞKUR ile KPSS şartsız yüzlerce güvenlik görevlisi alınıyor!

İŞKUR aracılığı ile personel ve memur alımları tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda Ekim ayı sonu ve Kasım ayı başına kadar yayınlanan ilanlarda yüzlerce güvenlik görevlisinin alınacağı görülüyor. Toplamda 510 güvenlik görevlisi alımı yapılacağı açıklandı. Buna göre ilgili güvenlik görevlisi alımlarda adaylar farklı illerde ve kurumlarda istihdam edilecekken başvurulara ve diğer unsurlara ilişkin detaylar şunlardır. Özel güvenlik görevlisi olabilmek için adayların sertifika alması gerekmektedir.

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