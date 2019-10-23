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  • Son Güncelleme: 01.11.2019 11:11

ile şartsız yüzlerce alınıyor!

üzerinden Kamu ve Özel sektörde çalıştırılmak üzere toplamda 510 alımı yapılıyor. Alımlarla ilgili detaylı bilgiler haberimizdedir. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlarda istenilen şartlar başvurulacak kadroya ve ilana göre değişiklik göstermekle birlikte en az öğrenim şartı, tecrübe şartı, kurum ile aynı ilde ikamet etme şartı, ilgili belge ve diğer alım şartlarını sağlamaları istenmektedir.

İŞKUR ile KPSS şartsız yüzlerce güvenlik görevlisi alınıyor!

İŞKUR aracılığı ile personel ve memur alımları tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda Ekim ayı sonu ve Kasım ayı başına kadar yayınlanan ilanlarda yüzlerce güvenlik görevlisinin alınacağı görülüyor. Toplamda 510 güvenlik görevlisi alımı yapılacağı açıklandı. Buna göre ilgili güvenlik görevlisi alımlarda adaylar farklı illerde ve kurumlarda istihdam edilecekken başvurulara ve diğer unsurlara ilişkin detaylar şunlardır. Özel güvenlik görevlisi olabilmek için adayların sertifika alması gerekmektedir.

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Ali Yavuz pehlivan Ali Yavuz pehlivan

İlköğretim mezunuyum güvenlik görevlisi olarak alınıyor mu

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 25.10.2019 12:36
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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