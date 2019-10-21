BİM, ŞOK ve Migros İŞKUR üzerinden personel alımı yapacak!

İŞKUR personel alımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye'nin en büyük marketleri olan ŞOK, BİM ve Migros için personel alımları yapılacak. Türkiyenin 81 il ve 900 ilçesinde toplamda 7 bin 280 mağazası bulunan her hafta aktüel ürünler satışı gerçekleştiren, BİM mağazalarının İŞKUR üzerinden açıkladığı çok sayıda iş ilanı bulunuyor. Buna göre 80 personel alımı gerçekleştirilecek.

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