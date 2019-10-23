Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 24.10.2019 09:18
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 10:26

binlerce yapıyor! İşte şartlar...

personel alımları için açıklanan ilanlar vatandaşların yüzünü güldürüyor. işçi alım ilanları oldukça merak ediliyor. İŞKUR iki hafta içinde binlerce işçi alımı yapılacağını duyurmuştu. İş bulmakta zorlananların, kolayca iş bulabilmelerine yardımcı olan İŞKUR, aynı zamanda da kişinin mesleğine veya eğitim aldığı niteliğe göre iş bulabilmesine de olanak veriyor.

23 Ekim İŞKUR personel alımı iş ilanları! Binlerce...

24 Ekim itibari ile İŞKUR üzerinden 15 gün içinde personel alımları yapılacak. İŞKUR personel alımları vasıflı vasıfsız binlerce daimi işçi şeklinde olacak. Binlerce personel alımının yapılacağı yeni hafta ilanlarından farklı meslek grubuna ilişkin birçok farklı iş ilanı bulunmakta olup bunlardan bazıları Temizlik Görevlisi, Satış Danışmanı / Uzmanı, Makineci (Dikiş), Garson (Servis Elemanı), Kasiyer, Ön Muhasebeci, Güvenlik Görevlisi gibi mesleklerdir. Yeni haftada açılan ilanlarda yer alan mesleklere ise İŞKUR resmi internet sitesinden erişim sağlamak mümkündür.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

TÜM İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)
Ali bilici Ali bilici

Esenyurt İstanbul iş arıyorum ne iş olursa olsun yeterki iş olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.10.2019 04:57
Hava Karakaya Hava Karakaya

Kütahya merkezde iş ariyorum

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 24.10.2019 13:00
Esra &#231;etin Esra çetin

Giresun merkezde iş arıyorum

Aynı Görüşte misiniz?
evet16
hayır35
cevapla 24.10.2019 11:20
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriİŞKUR vasıflı vasıfsız binlerce daimi işçi alımı yapıyor! İşte şartlar...
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri