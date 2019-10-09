İŞKUR her yıl iş arayışı olan pek çok insana umut oluyor. Kurum tarafından hayata geçirilen "İşte anne projesi" ile birlikte annelere önemli maddi destek sunulacak. Projeyle birlikte 0-15 yaş aralığında çocuğu olan annelere aylık 2400 TL ödeme sağlanacak. İŞKUR'un sağlayacağı bu önemli maddi destek sayesinde annelere 26 gün üzerinden hesaplandığında günlük 80 TL'ye yakın bir destek verilecek. İşte proje hakkında bilgiler...

İŞTE ANNE PROJESİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Projeden, sadece 15 yaş dahil olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler yararlanabilecek. Çocuğun, proje devam ederken 15 yaşını tamamlaması ise projeden yararlanmak için engel değil. Ayrıca bir istisna daha tanındı ve evlat edinen kadınlar da destekten faydalanabiliyor. Bu şartı yerine getiren kadınlara, İŞKUR tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde; kursun devam ettiği sürece ödeme yapılıyor.

İŞKUR işbaşı eğitim programlarına start verdi. Bu programlar içerisinde en önemlilerinden biri de, 'Anne projesi' oldu. İŞKUR vasıtasıyla yürütülen 'İşte Anne Projesi' çalışmak isteyen ancak iş bulamayan anneler için büyük fırsatlar sunuyor. Devlet çalışmak isteyen annelere günlük meslek eğitim kurslarında eğitim veriyor. Bu eğitimler sırasında da günlük 80 TL'ye yakın bir ücret ödeniyor. Aylık ödeme 2400 TL'yi bulurken 3 ayda 7200 TL gibi ciddi bir ödenek ev hanımlarının ceplerine giriyor.