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  • 08.10.2019 16:41
  • Son Güncelleme: 08.10.2019 16:45

güvenlik görevlisi ve bekçi alımı ilanları yayımlandı! İlana başvuru şartları nelerdir?

tarafından güncel işçi alım ilanları vatandaşlar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Son olarak İŞKUR üzerinden 780 güvenlik görevlisi alımı ilanı yayımlandı. İlanın yayımlanmasıyla birlikte adaylar ve bekçi alımı ilanları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, İŞKUR güvenlik görevlisi ve bekçi alımı ilanlarına başvuru şartları nelerdir? İşte güncel ilanlara dair bilgiler...

İŞKUR güvenlik görevlisi alımı ilanları yayımlandı!

Her yıl binlerce kişiye umut olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından güncel işçi alım ilanları yayımlanmaya devam ediyor. İŞKUR tarafından yayımlanan personel alım ilanları yakından takip edilirken son olarak 780 güvenlik görevlisi alımı ilanı yayımlandı. Söz konusu ilana ve bekçi alım ilanlarına başvuru yapmak isteyen on binlerce kişi arama motorlarında alımlar hakkında araştırma yapıyor. Peki, İŞKUR güvenlik görevlisi ve bekçi personeli alımı başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI

İŞKUR üzerinden istihdam edilmek üzere bekçi alımı ilanı yayımlandı. İlanlara başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, kurumun internet sitesi üzerinden ya da İŞKUR müdürlüklerinden öz geçmişleriyle beraber başvurularını gerçekleştirebilir.

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

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