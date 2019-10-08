Her yıl binlerce kişiye umut olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından güncel işçi alım ilanları yayımlanmaya devam ediyor. İŞKUR tarafından yayımlanan personel alım ilanları yakından takip edilirken son olarak 780 güvenlik görevlisi alımı ilanı yayımlandı. Söz konusu ilana ve bekçi alım ilanlarına başvuru yapmak isteyen on binlerce kişi arama motorlarında alımlar hakkında araştırma yapıyor. Peki, İŞKUR güvenlik görevlisi ve bekçi personeli alımı başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI

İŞKUR üzerinden istihdam edilmek üzere bekçi alımı ilanı yayımlandı. İlanlara başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, kurumun internet sitesi üzerinden ya da İŞKUR müdürlüklerinden öz geçmişleriyle beraber başvurularını gerçekleştirebilir.

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