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  • 04.10.2019 10:03
  • Son Güncelleme: 04.10.2019 10:05

üzerinden bekçi ve nelerdir? İşte İŞKUR güncel açık iş ilanları

personel ve memur alınlarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda binlerce güvenlik görevlisi ve yapılacak. Binlerce vatandaş güvenlik ve bekçi olabilmek için ilanları yakından takip ediyor. İŞKUR'un resmi sitesinde yer alan ilanlar iş arayışı olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İŞKUR üzerinden belirli tarih aralığında çeşitli alanlarda alımlar yapılıyor. Bilindiği üzere yayımlanan ilanlarına başvurular oldukça fazla oluyor. İş arıyorsanız, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlamalı ve İŞKUR’a giriş yapmalısınız. Peki, İŞKUR aracılığıyla yapılacak olan bekçi ve nın nelerdir? İşte ilana dair detaylar...

İŞKUR bekçi ve güvenlik görevlisi alımı yapıyor! İşte şartlar

Her yıl on binlerce kişiye iş umudu olan İŞKUR'un resmi sitesinde yeni ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. İş arayan vatandaşlar ise İŞKUR iş ilanlarını yakından takip ediyor. Son olarak İŞKUR'da bekçi ve güvenlik görevlisi ilanları yayımlandı. Başvuruda bulunacak olan adaylar İŞKUR bekçi ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. İşte ilanlar hakkında merak edilen detaylar... İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır. İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz. İşte İŞKUR güncel açık iş ilanları

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