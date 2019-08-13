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  • 13.08.2019 13:20
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 13:25

En az lise mezunu polis memuru alımı yapılacak! Bayan ve erkek

2019 yılı polis alımı başvurusu 5 Ağustos'ta başladı. Polis olmak isteyen gençler, başvurularını resmi internet sayfası aracılığıyla yapacak. Polis alımında toplam sayı 2500 olarak açıklandı. Bu sayının 250'si kadın adaylar arasından, 2 bin 250'si erkek adaylar arasından yapılacak. 2500 aday belirlenecek ve Türkiye genelinde bulunan PMYO'larda eğitime alınacak. 2 yıllık üniversite eğitimi sonrası adaylar, polis memuru olarak mezun olacak ve EGM bünyesinde göreve başlayacak. Peki ve tarihi ne oldu? PMYO yaş sınırı ve puan kaç oldu?

En az lise mezunu polis memuru alımı yapılacak!

Lise mezunu 2500 polis alımı başvurusu başlıyor. İlana başvurular pa.edu.tr adresinden yapılacak. Peki başvuru ekranı açıldı mı? Başvurular saat kaçta başlayacak? Başvuru şartları nelerdir? İşte polis alımı hakkında son bilgiler ve başvuru detayları. Polis Meslek Yüksekokulları için öğrenci alımları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yönetilir ve ilanları sadece Polis Akademisi resmi internet sayfası olan (www.pa.edu.tr) adresinde ilan edilmektedir. Polisi Akademisine bağlı olan Polis Meslek Yüksekokulları alacağı Polis Memurluğu için öğrenci adaylarının en az lise mezunu veya dengi okul mezunu olmak şartı arıyor.

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