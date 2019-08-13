Lise mezunu 2500 polis alımı başvurusu başlıyor. İlana başvurular pa.edu.tr adresinden yapılacak. Peki başvuru ekranı açıldı mı? Başvurular saat kaçta başlayacak? Başvuru şartları nelerdir? İşte polis alımı hakkında son bilgiler ve başvuru detayları. Polis Meslek Yüksekokulları için öğrenci alımları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yönetilir ve ilanları sadece Polis Akademisi resmi internet sayfası olan (www.pa.edu.tr) adresinde ilan edilmektedir. Polisi Akademisine bağlı olan Polis Meslek Yüksekokulları alacağı Polis Memurluğu için öğrenci adaylarının en az lise mezunu veya dengi okul mezunu olmak şartı arıyor.