Önlisans polis alımı ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) yapılacak 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Önlisans polis alımı başvuruları 5 Ağustos'ta başladı. Peki, önlisans polis alımı ne zaman? 2019 polis alımı başvuruları ne zaman bitiyor? PMYO önlisans polis alımı şartları neler? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...
2019 POLİSLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
5 Ağustos'ta başlayan başvurular 19 Ağustos'ta sona erecek. Adaylar başvurularını, http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak oluşturabilecekler.
BAŞVURU YAPABİLMEK İÇİN TIKLAYIN
Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.
Başvuru şartları ve sınava dair detaylar için diğer sayfaları ziyaret ediniz...
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