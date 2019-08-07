Önlisans polis alımı ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) yapılacak 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Önlisans polis alımı başvuruları 5 Ağustos'ta başladı. Peki, önlisans polis alımı ne zaman? 2019 polis alımı başvuruları ne zaman bitiyor? PMYO önlisans polis alımı şartları neler? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

2019 POLİSLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

5 Ağustos'ta başlayan başvurular 19 Ağustos'ta sona erecek. Adaylar başvurularını, http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak oluşturabilecekler.

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Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.