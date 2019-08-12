PMYO lise mezunu polis alımı başvuru şartları polis adayları tarafından oldukça merak ediliyor. Binlerce polis adayı internette koşulları araştırmaya devam ediyor. Bu bağlamda Polis Meslek yüksekokullarına 2 bin 500 polis alımı için kılavuz yayınlandı. Başvurular 19 Ağustos'a kadar e-devlet üzerinden alınacak. TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan alan adaylar başvuru hakkını elde edecek. Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların Eş ve Çocuklarının ise 150,000 (yüz elli) ham taban almaları yeterli olacak. Yüksekokul öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları şart olacak. İşte EGM polis alım kılavuzu, son başvuru tarihi...