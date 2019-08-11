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  • 12.08.2019 09:27
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 09:27

market üzerinden nedir? İşte İŞKUR BİM kadro detayları

üzerinden personel alımı yapacağını duyuran başvuru koşullarının neler olduğunu ilan etti.Başvuru koşulları ve çalışma koşulları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. İlgili kadrolara başvurmak isteyen adayların en az okur yazar olması şartı aranırken herhangi bir tecrübe şartı da aranmamaktadır. Adayların ayrıca ilandaki illerde ikamet etmeleri de gerekmektedir. İlanlara başvurular İŞKUR üzerinden online olarak gerçekleşecek olup bu kapsamda ilgili ilanlara https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden ilan numarasını ilgili yere yazıp aratarak ulaşmanız gerekmektedir. Aşağıda yer alan ilan numaralarından ilgili ilanlara ulaşmanız ve başvuru yapmanız mümkündür.

İŞKUR üzerinden BİM market personel alımları devam ediyor

İŞKUR üzerinden BİM market personel alımları devam ediyor. İŞKUR binlerce vatandaşı işe yerleştirmeye devam ediyor. Bu bağlamda BİM markette personel alımlarını İŞKUR üzerinden yürütüyor. Bu anlamda Ağustos ayı içinde farklı yerlerde ve illerde BİM için personel alımları yapılacak. Ağustos ayı için görevlendirilmek üzere toplamda 333 kişi istihdam edilecek olup ilgili ekibe ve müracaat şartlarına ilişkin detaylar ise haberimizin devamında yer almıştır. Alımın yapılacağı kadrolar, şehirler ve diğer detaylar sayfamızda yer almaktadır. İlanlara başvurular İŞKUR üzerinden online olarak gerçekleşecek olup bu kapsamda ilgili ilanlara ulaşabilirsiniz.

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