İŞKUR üzerinden BİM market personel alımları devam ediyor. İŞKUR binlerce vatandaşı işe yerleştirmeye devam ediyor. Bu bağlamda BİM markette personel alımlarını İŞKUR üzerinden yürütüyor. Bu anlamda Ağustos ayı içinde farklı yerlerde ve illerde BİM için personel alımları yapılacak. Ağustos ayı için görevlendirilmek üzere toplamda 333 kişi istihdam edilecek olup ilgili ekibe ve müracaat şartlarına ilişkin detaylar ise haberimizin devamında yer almıştır. Alımın yapılacağı kadrolar, şehirler ve diğer detaylar sayfamızda yer almaktadır. İlanlara başvurular İŞKUR üzerinden online olarak gerçekleşecek olup bu kapsamda ilgili ilanlara ulaşabilirsiniz.