İŞKUR resmi internet sitesi olan esube.iskur.gov.tr üzerinden yüzlerce güvenlik görevlisi alımı yapacak. İŞKUR 600 güvenlik görevlisi alımı için ilan verdi. Kurban bayramını icra ettiğimiz şu günlerde iş arayan vatandaşlar İŞKUR'un sitesine akın etti. Bu bağlamda

İŞKUR üzerinden gösterilen güvenlik görevlisi alım duyurusuna başvuru yapmak isteyen adaylar İŞKUR il müdürlüklerinden yahut İŞKUR internet sitesi üzerinden ilgili pozisyonlara başvuru yapabilmektedir. Öncelikle özel güvenlik görevlisi olmak için sağlamanız gereken belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartları sağlayan kişiler özel güvenlik görevlisi olmak için başvuru yapabilirler.