İŞKUR'dan annelere günlük 80 lira cep harçlığı! İşte başvuru şartları

Milyonlarca işsizin iş umudu olan İŞKUR, kurs ve işbaşı eğitim programları ile de umut yaratıyor. İŞKUR işbaşı eğitim programına katılan annelere de günlük 80 TL cep harçlığı ve aylık 400 lira çocuk bakım desteği veriyor. İşte o detaylar...

10.08.2019 10:33 - Son Güncelleme: 10.08.2019 10:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





