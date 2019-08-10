İŞKUR'dan annelere günlük 80 lira cep harçlığı! İşte başvuru şartları
Milyonlarca işsizin iş umudu olan İŞKUR, kurs ve işbaşı eğitim programları ile de umut yaratıyor. İŞKUR işbaşı eğitim programına katılan annelere de günlük 80 TL cep harçlığı ve aylık 400 lira çocuk bakım desteği veriyor. İşte o detaylar...
10.08.2019 10:33
- Son Güncelleme: 10.08.2019 10:33
Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması amacıyla pek çok destek sağlanıyor. Bu kapsamda İŞKUR, düzenlediği işbaşı eğitim programlarına katılan çocuklu annelere para kazanma fırsatını sunuyor.
GÜNLÜK OLARAK ÖDEME
İşsiz çocuklu annelerin sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılmaları durumunda, İŞKUR tarafından kendilerine, günlük 77 lira 70 kuruş ödeme yapılıyor.
Söz konusu programlarda kazanç, 26 gün üzerinden hesaplanıyor.
Yani bir aylık program sonunda işsiz anneler 2 bin 20 lira ödeme alıyor.
Sanayi sektöründeki işbaşı eğitim programına katılan annelere, cep harçlığının yanı sıra 2-5 yaş arası çocukları için, program boyunca aylık 400 lira bakım desteği veriliyor.