Kamuya 56 kurum tarafından 55 bin 406 memur ve personel alımı yapılacak. Bu bağlamda alım yapılacak kadroları kurumları haberimizin detayında paylaştık. Yayımlanmış olan duyuruya göre toplamda 56 kamu kurumu yer alıyor ve bu kamu kurumları merkez ve taşta teşkilatındaki birimlerine dolu ve boş kadrolarını tamamlamak için farklı kadrolara değişiklik yapılacağına karar verildiğine yer verildi. İlgii karar resmi gazetenin 27 Temmuz 2019 tarihli ve 30844 sayılı gazetesine göre yayımlandı ve karar sayısı 2019/244 olarak belirtildi. İlgili karar Cumhurbaşkanlığı tarafından verildi. Peki kamuya 55 bin 406 memur personel alımı başvuru şartları nedir? Detaylar haberimizde