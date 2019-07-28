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  • 29.07.2019 09:11
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 09:11

55 bin 406 kamuya 56 kurum tarafından memur personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları

Kamuya 56 kurum tarafından 55 bin 406 memur personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları. Resmi Gazete'de yayımlanmış olan duyuruya göre kamuya bazı kurumlar ve kuruluşlar tarafından dolu ve kadrolarına 55 bin 406 memur alımı yapılacak. Resmi Gazete'nin 27 Temmuz 2019 tarihli yayımına göre bazı kamu kurumu ve kuruluşlarında bulunan bolu ve boş kadrolarına değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel kadro ve Usülü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir şeklinde ilgili karar resmi gazete'de yayımlandı. Değişikliği yapılacak pozisyon ve kamu kurumları aşağıda yer almaktadır.

Kamuya 56 kurum 55 bin 406 memur personel alımı yapacak

Kamuya 56 kurum tarafından 55 bin 406 memur ve personel alımı yapılacak. Bu bağlamda alım yapılacak kadroları kurumları haberimizin detayında paylaştık. Yayımlanmış olan duyuruya göre toplamda 56 kamu kurumu yer alıyor ve bu kamu kurumları merkez ve taşta teşkilatındaki birimlerine dolu ve boş kadrolarını tamamlamak için farklı kadrolara değişiklik yapılacağına karar verildiğine yer verildi. İlgii karar resmi gazetenin 27 Temmuz 2019 tarihli ve 30844 sayılı gazetesine göre yayımlandı ve karar sayısı 2019/244 olarak belirtildi. İlgili karar Cumhurbaşkanlığı tarafından verildi. Peki kamuya 55 bin 406 memur personel alımı başvuru şartları nedir? Detaylar haberimizde

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