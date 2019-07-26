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  • 26.07.2019 16:24
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 16:24

2 belediye başkanlığı ve özele başvuru şartları nedir? İşte

kamu ilanları: İŞKUR 2 belediye başkanlığı ve özele başvuru şartları nedir? yayımlandı ve 2 belediye başkanlığı farklı pozisyonlarda olmak üzere alımı yapacağını belirtti. İşte alım yapılacak pozisyonlar. Başvuru yapmak isteyen adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmeketdir. Başvurular bugün başlamış olup en geç 29 Temmuz 2019 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar başvuru için ilgili sayfayı açtıktan sonra İşyeri Türü kısmını Kamu olarak seçip Ara butonuna tıklayarak ilgili ilanlara ulaşabilirler.

İŞKUR her geçen gün yayınladığı ilanlara bir yenisini daha ekledi ve 26 Temmuz 2019 tarihli Kamu İlanlarını yayımladı.Bu anlamda 2 farklı bölgede bulunan Belediye Başkanlığı bünyelerindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere personel alımı yapacaklar. Alımlar 4 farklı pozisyonda yapılacak ve en az okuryazar olmak yeterli. Başvurular yine İŞKUR üzerinden yapılacak olup ilgili meslek ilanlarına https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. İŞKUR aracılığı ile bugün yayımlanan ilanlara göre, Abana Belediye Başkanlığı 3 Beden İşçisi ( Genel) alacak. Araç Belediye Başkanlığı ise, 1 Büro İşçisi, 1 İnşaat Ustası, 1 Greyder Operatörü ve 1 Kamyonet Şoförü olmak üzere toplamda 7 kamu personeli alımı yapılacak.

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