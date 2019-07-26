İŞKUR her geçen gün yayınladığı ilanlara bir yenisini daha ekledi ve 26 Temmuz 2019 tarihli Kamu İlanlarını yayımladı.Bu anlamda 2 farklı bölgede bulunan Belediye Başkanlığı bünyelerindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere personel alımı yapacaklar. Alımlar 4 farklı pozisyonda yapılacak ve en az okuryazar olmak yeterli. Başvurular yine İŞKUR üzerinden yapılacak olup ilgili meslek ilanlarına https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. İŞKUR aracılığı ile bugün yayımlanan ilanlara göre, Abana Belediye Başkanlığı 3 Beden İşçisi ( Genel) alacak. Araç Belediye Başkanlığı ise, 1 Büro İşçisi, 1 İnşaat Ustası, 1 Greyder Operatörü ve 1 Kamyonet Şoförü olmak üzere toplamda 7 kamu personeli alımı yapılacak.