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  • Son Güncelleme: 23.07.2019 12:32

'da yüzlerce memur aranıyor! İŞKUR memur alım ilanı başvuru şartları ve detaylar

gerek özel sektör gerekse kamuda çalışmak isteyen binlerce kişiye istihdam fırsatı yaratmaya devam ediyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan son ilanlarda Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜBİTAK ve Jandarma Sahil Güvenlik Başkanlığı toplamda 486 kişinin alımı için ilan açtı. Peki na nasıl başvurulur? İŞKUR memur alım ilanı başvuru şartları nelerdir? ile ilgili detaylar haberimizde...

İŞKUR her dönem olduğu gibi yine iş arayan binlerce kişinin umudu oldu. Bugüne kadar yaklaşık 10 milyon kişiye istihdam yaratan İŞKUR'da memur olmak isteyen yüzlerce kişi için yeni ilanlar yayınlandı. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜBİTAK ve Jandarma Sahil Güvenlik Başkanlığı İŞKUR aracılığı ile toplamda 486 personel için alım ilanı açtı. Her kurum aradığı adaylarda farklı özellikler ararken, bu işler için de adayların belli şartları taşımasını istiyor. Peki İŞKUR memur alım ilanlarına nasıl başvurulur? İŞKUR memur alım ilanı başvuru şartları nelerdir? İŞKUR kamu personeli ilanları ile ilgili detaylar haberimizde...

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