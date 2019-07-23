İŞKUR her dönem olduğu gibi yine iş arayan binlerce kişinin umudu oldu. Bugüne kadar yaklaşık 10 milyon kişiye istihdam yaratan İŞKUR'da memur olmak isteyen yüzlerce kişi için yeni ilanlar yayınlandı. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜBİTAK ve Jandarma Sahil Güvenlik Başkanlığı İŞKUR aracılığı ile toplamda 486 personel için alım ilanı açtı. Her kurum aradığı adaylarda farklı özellikler ararken, bu işler için de adayların belli şartları taşımasını istiyor. Peki İŞKUR memur alım ilanlarına nasıl başvurulur? İŞKUR memur alım ilanı başvuru şartları nelerdir? İŞKUR kamu personeli ilanları ile ilgili detaylar haberimizde...