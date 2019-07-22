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  • 22.07.2019 12:51
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 12:51

'dan ilkokul ve lise mezunu, vasıflı-vasıfsız 7 bin 632 kişiye iş müjdesi! İŞKUR ilanları başvuru şartları neler?

Her yıl milyonlarca kişinin iş umudu olan , yine binlerce kişi için istihdam imkanı yaratıyor. İŞKUR aracılığı ile bugüne kadar yaklaşık 10 milyon vatandaş iş sahibi olurken, 2019 hedefi ise 2 milyon kişiye istihdam olarak belirlenmişti. İŞKUR'da her gün vasıflı-vasıfsız, ilkokul ve lise mezunu, KPSS şartsız binlerce kişi için yayınlanıyor. Peki İŞKUR iş ilanları başvuru şartları neler? ? nereden takip edilir? İşte İŞKUR iş ilanları ile ilgili detaylar...

İŞKUR internet sitesi üzerinden yine binlerce kişi için istihdam fırsatı yaratıyor. Vasıflı-vasıfsız, ilkokul ve lise mezunu, KPSS şartsız iş ilanları İŞKUR üzerinden yayınlanıyor. 22 Temmuz 2019 itibarıyla İŞKUR'da binlerce iş ilanı bulunurken, bu ilanlar aracılığı ile tam 7 bin 632 personel aranıyor. İŞKUR iş ilanlarına başvurabilmek için ise bazı şartlar aranıyor. Peki İŞKUR ilanlarına nasıl başvurulur? İŞKUR iş ilanlarına başvuru şartları nelerdir? Güncel İŞKUR iş ilanları nereden takip edilir? İşte İŞKUR ilanları ile ilgili detaylar...

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