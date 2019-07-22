İŞKUR internet sitesi üzerinden yine binlerce kişi için istihdam fırsatı yaratıyor. Vasıflı-vasıfsız, ilkokul ve lise mezunu, KPSS şartsız iş ilanları İŞKUR üzerinden yayınlanıyor. 22 Temmuz 2019 itibarıyla İŞKUR'da binlerce iş ilanı bulunurken, bu ilanlar aracılığı ile tam 7 bin 632 personel aranıyor. İŞKUR iş ilanlarına başvurabilmek için ise bazı şartlar aranıyor. Peki İŞKUR ilanlarına nasıl başvurulur? İŞKUR iş ilanlarına başvuru şartları nelerdir? Güncel İŞKUR iş ilanları nereden takip edilir? İşte İŞKUR ilanları ile ilgili detaylar...