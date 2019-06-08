2019 Haziran ayı kamu KPSS'li KPSS şartsız son dakika memur, işçi ve kamu personel alımı başvuru şartları nedir? Haziran ayı için yeni memur işçi ve personel alımı ilanları yayımlanarak binlerce kişilik kadro ile alım yapılacağı ilan edildi. İşte Haziran ayı alımları. Haziran ayı başında çok sayıda kurum ilan yayımladı. Bunlardan belli başlı olanları, Türk Kızılayı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Çeşitli Üniversiteler, Belediyeler, Sosyal Güvenlik Kurumu, TÜLOMSAŞ, Tarım ve Orman Bakanlığı, İş Bankası, tarım Kredi Kooperatifleri, KOSGEB, TÜBİTAK gibi kurumlar bünyelerine alım yapacaklarını ilan ettiler.