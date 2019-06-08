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  • 08.06.2019 14:50
  • Son Güncelleme: 15.06.2019 15:15

Devlet kurumları memur ilanları yayınladı! İşte Haziran ayı ilanları

Haziran ayının ilk haftası bitti ve çok sayıda devlet kurumu bünyesinde bulunan memur personel eksikliğini karşılamak üzere ilan yayımladılar. Türkiye genelinde milyonlarda aday memur olma yolunda ilerlerken yeni mezun olmuş olan adaylarda iş arayışına girmişlerdir.

2019 Haziran ayı kamu KPSS'li KPSS şartsız son dakika memur, işçi ve kamu personel alımı başvuru şartları nedir? Haziran ayı için yeni memur işçi ve personel alımı ilanları yayımlanarak binlerce kişilik kadro ile alım yapılacağı ilan edildi. İşte Haziran ayı alımları. Haziran ayı başında çok sayıda kurum ilan yayımladı. Bunlardan belli başlı olanları, Türk Kızılayı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Çeşitli Üniversiteler, Belediyeler, Sosyal Güvenlik Kurumu, TÜLOMSAŞ, Tarım ve Orman Bakanlığı, İş Bankası, tarım Kredi Kooperatifleri, KOSGEB, TÜBİTAK gibi kurumlar bünyelerine alım yapacaklarını ilan ettiler.

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