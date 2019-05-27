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  • 27.05.2019 19:05
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 19:06

8 bin yapılacak? Başvuru şartları nelerdir? Müjde verildi!

Bekçi alımlarına ilişkin son detaylar vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokakların güvenliği için 8 bin bekçi daha alımı yapılacağını belirtti. Peki, 8 bin yapılacak? nelerdir? İşte bekçi alımlarına dair detaylar...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kağıthane'de vatandaşlarla bir araya geldi. Soylu, yaptığı açıklamada "Bakan Soylu, "Türkiye'de 21 binin üzerinde bekçi var ve bunların 4 bin 200'ü İstanbul'da ve 8 bin bekçi daha alacağız." şeklinde konuştu. Şimdi vatandaşlar "8 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor.

8 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

8 bin bekçi alımı başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Bekçi alım sürecine dair detaylar belli olduğunda haberimizin içine ekleyeceğiz.

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