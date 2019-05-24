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  • 24.05.2019 11:04
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 11:07

var mı, ? ile hangi illere alınacak?

alımında adaylardan, en az ilkokul mezunu olmaları, askerlik ile ilişiği bulunmayan kişiler olmaları ve yüz kızartıcı suçlardan ceza almamış olmaları gibi şartlar aranıyor. 'un resmi internet adresi üzerinden bekçi alımı ile ilgili ilan yayımlamıştı. İlana başvurular 18 Mayıs tarihinde sona erdi. Şimdi bekçi olmak isteyen adaylar yeni ilanların yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Özel sektörde ve farklı illerde istihdam edilmek üzere ve en az ilköğretim mezunu olmak şartı ile bekçi alımı yapılacak. İŞKUR bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı neler? ? İşte tüm detaylar ve gelişmeler

24 Mayıs yeni bekçi alımı var mı, başvuru şartları kontenjan sayısı kaç? İŞKUR ile hangi illere bekçi alınacak? İŞKUR'un yayınladığı ilana göre, başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi iller olmak üzere pek çok ilde en az ilkokul mezunu bekçi alımı yapılacak. İŞKUR özel sektörde görevlendirilmek üzere en az ilkokul mezunu bekçi alımı yapıyor. Bekçi alımları İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere pek çok ilde gerçekleştirilecek. Alımlara başvuru yapacak adayların en az okur yazar olmaları gerekmektedir. Ayrıca adayların sağlık problemlerinin olmaması, askerlikle ilişiğinin bulunmaması ve yüz kızartıcı suçlardan ceza almamış olması gerekmektedir.

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