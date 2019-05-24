24 Mayıs yeni bekçi alımı var mı, başvuru şartları kontenjan sayısı kaç? İŞKUR ile hangi illere bekçi alınacak? İŞKUR'un yayınladığı ilana göre, başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi iller olmak üzere pek çok ilde en az ilkokul mezunu bekçi alımı yapılacak. İŞKUR özel sektörde görevlendirilmek üzere en az ilkokul mezunu bekçi alımı yapıyor. Bekçi alımları İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere pek çok ilde gerçekleştirilecek. Alımlara başvuru yapacak adayların en az okur yazar olmaları gerekmektedir. Ayrıca adayların sağlık problemlerinin olmaması, askerlikle ilişiğinin bulunmaması ve yüz kızartıcı suçlardan ceza almamış olması gerekmektedir.