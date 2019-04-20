İŞKUR iş bulamayan vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. 17-30 Nisan arasında yayınlanan İŞKUR iş ilanlarına baktığımız zaman bir çok fırsat karşımıza çıkıyor. Yeni yayınlanan iş ilanları kapsamında onlarca sektörden yüzlerce işçi alımı yapılacak.

İŞKUR 17-30 NİSAN İŞ İLANLARI BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR'da 17 Nisan 2019 tarih olarak personel, memur ve işçi alımı ile ilgili toplamda 63.338 açık iş ilanları bulunmakta olup bu açık bulunan iş ilanları kapsamında toplamda 150 binden fazla kişeye iş isdihdamı hedeflenmektedir.

İŞKUR, güncel tarih olarak şu ana kadar 2019 yılı içerisinde 356.638 kişiyi ve 10 yıl toplamında ise 7.5 milyondan fazla kişeye iş istihdamı sağlımıştır. İŞKUR, istihdama yönelik hergün iş ilanlarını güncellemekte ve biz kamupersoneli.net olarak sizlere en güncel, başvuruları devam eden iş ilanları ile ilgili linkleri paylaşıyoruz. İŞKUR'da şu an 65 barmen, 9.680 vasıfsız işçi alımı, 251 temizlik personeli alımı yapılacaktır.

İŞKUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kamu kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister internet şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine internet şubesini kullanarak; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler, çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtdışı iş ilanlarını arayabilir, yurtdışındaki işyerlerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin iletişim bilgilerine ulaşarak kendileriyle doğrudan temasa geçebilirler.