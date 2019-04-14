Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), İŞKUR aracılığıyla 365 personel alımı için başvuru sürecini 9 Nisan'da başlatmıştı. Söz konusu alıma ilişkin başvurular 15 Nisan'da sona erecek. İş arayışında olan vatandaşlar, ilanın yayınlanmasının ardından başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, TCDD personel alımı başvuru formu ile başvuru işlemleri nasıl yapılır? İŞKUR TCDD iş başvurusu işlemleri nasıl yapılıyor? Başvuru şartları neler? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

TCDD PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

9 Nisan'da başlayan başvuru işlemleri 15 Nisan'da sona erecek. TCDD personel alımı için bazı şartlar aranmaktadır. Bunlar arasında, erkek olma şartı ve 36 yaşından gün almamış olmak gerekiyor. Söz konusu alımlarda KPSS şartı aranmıyor. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılabilecek. Başvuru formuna ve İŞKUR sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

TCDD'nin 365 personel alımı için bazı şartları bulunmaktadır. İşte o şartlar;

* Erkek olmak,

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* 36 yaşından gün almamış olmak,

* Son başvuru tarihi itibari ile eğitimini alım yapılacak pozisyon seviyesinde tamamlamış veya tamamlayacak olmak,

* En az meslek lisesi mezunu

* Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak ( Alkol veya uyuşturucu kullanmadığına dair sağlık raporu istenecek),

* Tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporunda "Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışır" ibaresi olmak,

NOT: TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince grup tespiti ve psikoteknik değerlendirmesi yapılacak sanat kolları için adayların almış oldukları sağlık kurulu raporu grup belirleyicileri tarafından değerlendirilecektir. Grubu uygun olan adaylar, psikoteknik değerlendirmesine gönderilecektir. Grubu uygun olmayan adayların işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır. Psikoteknik değerlendirme sonucunda yeterli görülen adayın ataması yapılacaktır. Yetersiz görülen aday bir ay içerisinde ikinci kez psikoteknik değerlendirmeye gönderilecektir. İkinci kez yetersiz görülen adayın işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuru yapmış olan adaylar için İŞKUR tarafından bildirilecek olan Nihai liste ile 25.04.2018 tarihinde noter huzurunda yapılacak kura çekimi yapılacak. Kura çekiminde sözlü sınava katılacak 4 katı asıl aday ile aynı sayıda yedek aday belirtilecektir.