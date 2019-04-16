Sağlık bakanlığı tarafından 29 bin 600 sözleşmeli mülakatsız personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Süreçle ilgili çalışmaların devam ettiği şartların ve teknik altyapının tamamlanması halinde alımlara ilişkin sürecin başlatılacağı ifade edilmişti. Sağlık Bakanlığının atama yapılabilecek 32 branşı ve atama bekleyen yüz binlerce adayı bulunuyor.