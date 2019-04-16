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  • 15.04.2019 09:38
  • Son Güncelleme: 22.04.2019 09:27

29 bin 600 personel alacak! İşte şartlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarında Bakanlık bünyesindeki alımı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. bünyesinde 2019 yılı içinde toplam 29 bin 600 ı yapılacağı ifade edildi.

Sağlık bakanlığı tarafından 29 bin 600 sözleşmeli mülakatsız personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Süreçle ilgili çalışmaların devam ettiği şartların ve teknik altyapının tamamlanması halinde alımlara ilişkin sürecin başlatılacağı ifade edilmişti. Sağlık Bakanlığının atama yapılabilecek 32 branşı ve atama bekleyen yüz binlerce adayı bulunuyor.

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