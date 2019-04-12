2019 yılında Adalet Bakanlığı memur ve personel alımında büyük bir bekleyiş var. 2019 yılında Ceza Tevkif Evleri ve Adalet Bakanlığına 17 bin civarında personel alımının yapılması bekleniyor. 2019 yılında 17 bin civarında personel alımı yapacak olan CTE ile Adalet Bakanlığı, alım için yakın zamanda ilana çıkacak. İşte Adalet Bakanlığı 17 bin mübaşir memur, zabıt katibi, gardiyan (infaz koruma) başvuru şartları nedir? Tüm detaylar haberimizde.

Bakan Gül tarafından verilen müjdeye göre bekleyiş içine giren CTE memur adayları, Adalet Bakanlığı (CTE) memur alımı için başvuru tarihini ilan eden yeni açıklamayı iple çekiyor

Bu konuda zabıt katibi, İKM, mübaşir, şoför, tesisatçı, kaynakçı, aşçı gibi kadrolar üzerinden memur alımlarının Adalet Bakanlığı ve CTE bünyesine yapılması gerekiyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmak üzerine 17 bine yakın kişi alınacak. Hakkaniyet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde..