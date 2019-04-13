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  • 12.04.2019 09:21
  • Son Güncelleme: 13.04.2019 10:07

2019/1 KPSS'siz - PTTPAL1100 memur personel alım başvuru şartları nedir?

PAL iştiraki 1100 memur alımı yapacağını açıklamıştı. Birçok kişi ı ile ilgili başvuru şartlarını merak ediyor ve internetten araştırıyor. 2018 yılının Haziran ayı içerisinde kurulan PTTPAL tarafından her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verilecektir. PTT personel alımına ilişkin kılavuzda yayımlandı. Yayımlanan kılavuzda adaylarda aranan şartlar belirtildi. İşte PTT 1100 memur personel alım başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar.

PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri (PTTPAL) AŞ tarafından açıklanan detaylara göre 1100 personel alınacak. Söz konusu ilana yönelik araştırmalar devam ediyor ancak PTT PAL A.Ş. tarafından ilan sürecine yönelik olarak resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Konu hakkında detaylar açıklandığında sitemizde olacaktır. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ya da kısa adıyla PTT, Türkiye'nin posta örgütüdür. 2013 yılı Mayıs ayında TBMM'de kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi haline gelmiştir. İşte 2019 PTTPAL PTT 1100 memur personel alım başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar.

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