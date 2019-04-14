SERA A.Ş'ye 25 bin personel alımı yapılacak! Başvurular ne zaman başlayacak?

Taze meyve ve sebze pazarında dengeleyici unsur olması amacıyla Tarım Kredi Kooperatifi ortaklığıyla kurulacak SERA A.Ş'ye 25 bin personel alımının yapılacağı açıklanmıştı. Söz konusu personel alımı ile ilgili açıklama Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (SERKONDER) Başkanı Halil Kozan'dan geldi.

Kozan açıklamasında, "Bu büyüklükteki bir alanda sera içerisinde çalışması öngörülen kültürel işlem ve bakımda çalışacak işçi sayısı 20 bin kişi civarındadır. Ziraat mühendisi ve tekniker kadrosu ile birlikte bu rakam yaklaşık olarak 25 bin kişiye ulaşmaktadır" ifadelerine yer verdi.

BAKAN BERAT ALBAYRAK DUYURMUŞTU

Bakan Albayrak, bu kurumsal altyapı ürün ve bölge bazında sözleşmeli tarımın daha da yaygınlaştırılmasını sağlayacağını söyleyerek, bu noktada bir diğer adım olan SERA A.Ş. ile ilgili bilgi verdi.

Albayrak'ın açıklamalarına göre; taze meyve ve sebze pazarında dengeleyici unsur olması amacıyla Tarım Kredi Kooperatifi ortaklığıyla SERA A.Ş.'nin kurulacak. SERA A.Ş. bünyesinde 2019 yılında ilk etapta 2 bin hektar teknolojik sera inşa edilecek. Orta vadede 5 bin hektar üretim alanına ulaşılırken uzun vadede örtü altı sebze üretiminin yüzde 25'inin karşılanması hedeflenecek.

SERA A.Ş İLE İLGİLİ

* Tarım Kredi Kooperatifi ortaklığı

* 2019 yılında başlangıç olarak 2000 hektar

* Orta vadede 5000 hektar

* Nihahi hedef; Toplam sera üretiminin %25'inin karşılanması