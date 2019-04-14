Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılan açıklamaya göre 5000 personel alımı yapılacak. KPSS şartı aranacak olan alımlar, mühendis, orman muhafaza memuru, memur ve şoför kadrolarına yapılacak. Duyurunun yapılmasının ardından alımların hangi tarihte yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Orman Genel Müdürlüğü OGM personel ve memur alımı ne zaman yapılacak? Hangi kadrolara ne kadar memur alınacak? İşte kontenjan sayıları ve ayrıntılar...

OGM 5000 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Yapılan açıklamaya göre, 5000 personel alımı için çalışmalar devam ediyor. Alımların hangi tarihte yapılacağı konusunda açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

HANGİ KADROLARA MEMUR ALIMI OLACAK?

Mühendis

Orman Muhafaza Memuru

Memur

Şoför

KONTENJAN SAYILARI

1.200 Mühendis

2.700 Orman Muhafaza Memuru

800 Memur

300 Şoför

ALIMLAR KPSS İLE YAPILACAK

Söz konusu alıma ilişkin yapılan açıklamada, 2018 yılı KPSS puanları ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olanlardan, memur ve Şoför alımları ise 2018 yılı KPSS puanlarına göre ÖSYM tarafından yerleştirileceği bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından personel alımlarının 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlandığı ve bundan sonraki sürecin Geel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebileceği açıklandı.