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  • 12.04.2019 09:21
  • Son Güncelleme: 26.04.2019 09:21

1100 memur alımı yapacak! İşte başvuru şartları!

PAL iştiraki 1100 memur alımı yapacağını açıklamıştı. Birçok kişi ı ile ilgili başvuru şartlarını merak ediyor ve internetten araştırıyor.

PTT 1100 memur alımı yapacak! İşte başvuru şartları!

Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri (PTTPAL) AŞ tarafından açıklanan detaylara göre 1100 personel alınacak. Söz konusu ilana yönelik araştırmalar devam ediyor ancak PTT PAL A.Ş. tarafından ilan sürecine yönelik olarak resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRECİ

2018 yılının Haziran ayı içerisinde kurulan PTTPAL tarafından her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verilecektir.

Ayrıca şirket tarafından yıl sonuna kadar 6 nakit merkezi kurulacaktır.

Bu nakit merkezleri , Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana illerinde kurulacaktır.

PTT personel alımına ilişkin kılavuzda yayımlandı. Yayımlanan kılavuzda adaylarda aranan şartlar belirtildi. Buna göre adaylarda şu şartlara aranmaktadır:

PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak.

c) Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak

d) Erkekler için askerliğini yapmış olmak.

e) Erkekler en az 1.73 cm. , bayanlar en az 1.64 cm. boyunda olmak.

f) İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak.

g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu

h) madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

i) Kamu haklarından yasaklı olmamak.

j) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

k) 5188 Sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

l) Tercihen Para ve Değerli Eşya Taşımacılığı konusunda tecrübeli olmak

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