PTT 2019/1 memur personel alımları için heyecanlı bekleyiş başladı. PTT 2019/1 memur personel alımları başvuru tarihleri ne zaman? PTT memur alımı kadroları, puanları, gündeme yansıyan gelişmeleri haberimizde aktarıyoruz. PTT Posta dağıtıcısı, gişe yetkilisi, büro memuru, şoför, tesisatçı, kaynakçı, aşçı gibi boş alanlara personel alımı gerçekleştirecek. KKK alımı için ise belirlenen son başvuru tarihi 31 Mayıs 2019. Öte yandan uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul mezunu olma şartı aranırken, uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu olma şartı aranıyor.

KKK UZMAN ERBAŞ ALIMI YAPILIYOR

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ( KKK ) bünyesine sözleşmeli olarak er alımı yapacağını belirtti. Toplamda 13 bin kişilik boş kadro ile alım yapılacak ve adaylardan En az ilköğretim mezunu olmak şartı aranacak. Ayrıca yaş şartı olarak 20 ile 25 yaşları arasında olmak şartları aranacak.

Askerliğini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan alım yapılacak yılın Ocak ayı itibari ile yani 01 Ocak 2019 tarihi itibari ile 25 yaşından büyük olmamaları gerekmektedir. Ayrıca Askerliğine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan ise, 20 yaşından gün almamış ve 25 yaşını bitirmemiş olmaları gerekmektedir.

İlan için belirlenen son başvuru tarihi 31 Mayıs 2019. Öte yandan uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul mezunu olma şartı aranırken, uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu olma şartı aranıyor.

Adaylar başvuru ekranına e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından "tercih" ekranına otomatik olarak yönlendirilecek.

PTT PERSONEL ALIMI YAPACAK

PTT bünyesine memur alımlarının, çok yakın zamanda başlaması beklenmektedir. PTT' nin Türkiye' nin her noktasındaki şubelerini arttıracağı, her konuma 20 dk uzaklıkta olacak şekilde PTT şubelerinin vatandaşların hizmetlerine sunulacağı ifadelerine değinilmişti. Bu durumla alakalı olarak süreç işlemeye başladı ve PTT yeni şubelerini hızlıca tesis etmeye, hizmete açmaya başladı. Bu nedenden ötürü de PTT' nin yakın zaman içerisinde bir memur alım ilanı yayımlaması beklenmektedir.

PTT'den personel alımı müjdesi! PTT, KPSS şartı aranmaksızın bünyesine personel katacağını açıkladı . Milyonlarca bireyin beklediği güzel haber PTT'den geldi. PTT kendi içeriğinde istihdam etmek üzere 4500 TL maaşlar memur ve personel alımı yapacak.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

PTT'nin alım yaptığı süreçte genel olarak aradığı başvuru şartları şunlardır; 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından büyük olmamak,

Kamu haklarından mahrum bırakılmamak, Yüz kızartıcı suçlardan adli sicil kaydı bulunmamak, Sağlık problemi bulunmamak ve bunu belgeleyebilmek, Emekli olmamak, Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarda disiplin cezası almamış olmak, Yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

2019/1 KPSS ŞARTSIZ PTT PERSONELİ ALIMI YAPILACAK KADROLAR

PTT 2019 yılı personel alımının ne zaman yapılacağı sorgulanırken kadrolar şöyle olacak;

Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)

Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik)

Tekniker

Mühendis

PTT Uzman Yardımcısı

Avukat

Postacı

Mimar

PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)

Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık)

PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi)

PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı)

PTT SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

PTT şubeleri sabah 8.30'da işlem almaya başlıyor.

PTT HANGİ GÜNLER AÇIK?

PTT şubeleri haftanın 5 günü açıktır. Merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT'ler cumartesi günü kapalıdır. Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri cumartesi günü 13.30 kadar hizmet vermektedir. Bu saatler, kış aylarında ise 08.30/12.30 ve 13.30/16.30 şeklindedir. Saatler il ve ilçenin durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. (Bazı merkezlerde 08.30/17.30 şeklinde olabilmektedir.)

PTT

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ya da kısa adıyla PTT, Türkiye'nin posta örgütüdür. 2013 yılı Mayıs ayında TBMM'de kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi haline gelmiştir.

İlk Posta Teşkilatı Tanzimat Fermanı ile yaşanan gelişmelerin sonucu olarak Osmanlı Devletinin tüm halkının ve yabancıların posta ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla Nezaret olarak 23 Ekim 1840 tarihinde kurulmuştur. İlk Postahane ise İstanbul'da Yeni Camii avlusunda Postahane-i Amire adı ile açılmış İlk memurlar Süleyman Ağa, tahsildar Sofyalı Ağyazar Türkçe dışında yazılmış gönderilerin adreslerini tercüme etmek üzere mütercim olarak atanmışlardır.

1843 yılında telgrafın icadını müteakip 11 yıl sonra ülkemizde de telgraf hizmeti başlamış, bu hizmeti disipline etmek üzere 1855 yılında ayrı bir Telgraf Müdürlüğü kurulmuştur.

1871 yılında ise Posta Nazırlığı ile Telgraf Müdürlüğü birleştirilerek Posta ve Telgraf Nezaretine dönüştürülmüştür.

1876 yılında milletlerarası posta nakli şebekesi kurulmuş, 1901 yılında ise koli ve havale işleminin kabulüne başlanmıştır.

23 Mayıs 1909 tarihinde ilk manüel telefon santralının İstanbul'da hizmete verilmesinden sonra Posta ve Telgraf Nezareti, 1909 yılında Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti haline dönüştürülmüş, 1913 yılında da Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü adını almıştır.

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev yapan PTT Genel Müdürlüğü 1933 yılında katma bütçeli bir idare olarak Bayındırlık Bakanlığına, 1939'da ise Ulaştırma Bakanlığına bağlanarak hizmetine devam etmiştir.

1954 Yılında Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olan PTT Genel Müdürlüğü, 1984 yılında Kamu İktisadi Devlet Teşebbüslerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak çıkarılan 233 sayılı KHK ile Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK) statüsüne geçirilmiştir.

18.06.1994 tarih ve 4000 sayılı Kanun ile PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünün, T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi şeklinde yeniden yapılanması öngörülmüş olup, 24.04.1995 tarihinden itibaren T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü müstakilen çalışmaya başlamıştır.

29.01.2000 tarih ve 23948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4502 sayılı kanunun 24. maddesi ile "T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü" olan Kuruluşumuzun adı "T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü" (PTT) olarak değiştirilmiştir.

01.11.2011 tarih, 28102 (Mükerrer) sayılı ve KHK/655 karar sayısı ile Resmi Gazete'de yayınlanan "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile Bakanlığımız teşkilat yapısı değişmiş olup Bakanlığımız "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı" olarak hizmetlerine devam etmektedir.

23.05.2013 tarih ve 28655 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6475 sayılı "Posta Hizmetleri Kanunu" ile Kuruluşumuz görevleri yeniden düzenlenmiş ve "Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi" adı ile yeniden yapılandırılmıştır.