2019 yılında MSB Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde personel alım ilanı yayınlamıştı. MSB'nin yayınladığı ilanda farklı kadrolarda alınmak üzere işçi alımı yapılacağı belirtildi. Toplamda 600 işçi alımı için yayımlanan duyurunun ardından başvuru ekranı açıldı kadro dağılımı belli oldu.

KURA İLE EN AZ İLKOKUL MEZUNU İŞÇİ ALIMI YAPILACAK

Farklı branşlara yapılan personel alımında , başvuru yapacak adayların en az ilkokul mezunu olması istendi. İlana başvuru yapan adaylar arasından seçimler kura ile yapılacak.

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MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI DA YAPACAK

Milli Savunma Bakanlığı 13 bin kişilik boşluk ile sözleşmeli er alımı yapacağını ilan etmişti. Bu kapsamda adaylardan, En az ilköğretim mezunu veya buna denkliği olan yurtdışı okullardan mezun olmuş olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamamış olanlardan 25 yaşını bitirmemiş olmak, Askerlik hizmetine başlamamış veya tamamlamamış olanlar için 20 ile 25 yaşını bitirmemiş olmak, Askeri okullardan ve TSK dan ne sebeple olursa olsun çıkartılmamış olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, TSK'da daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek bir durum olmamak gibi nitelikler aranmaktadır.

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,

Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (28 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde "Uzman Erbaş Olur" kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak,

Müracat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyla (01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla) yirmiyedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),

Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

Öte yandan uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul mezunu olma şartı aranırken, uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu olma şartı aranıyor.

BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

İnternet üzerinden yapılacak başvurulara istinaden adaylar sınavlara planlanacak, adayların asıl başvuru işlemleri ise seçim aşaması işlemleri için MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına (Cebeci/ANKARA) geldiklerinde başvuru evrakları kontrol edilerek yapılacaktır. Bu nedenle başvuru evraklarını teslim etmeyen, başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.