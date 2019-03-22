Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 22.03.2019 15:14
  • Son Güncelleme: 22.03.2019 15:14

'dan 13 ilde binlerce kişiye iş müjdesi! na başvuru şartları neler?

TYP ilanları ile binlerce işsizin istihdam umudu olmaya devam ediyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar ile bugüne kadar toplam 8 milyon vatandaş iş sahibi oldu. Son olarak İŞKUR'da aralarında İstanbul, Çanakkale, Eskişehir gibi illerin de olduğu toplam 13 il için TYP ilanı yayınlandı. Peki İŞKUR TYP ilanı için başvuru şartları neler? İŞKUR TYP ilanına nasıl başvurulur? na kimler başvurabilir? İşte detaylar...

İŞKUR binlerce iş arayan vatandaşın ilk baktığı kurum olmaya devam ediyor. Özel sektör ve kamu kurumları İŞKUR üzerinden personel arayışını sürdürüyor. Son olarak yayınlanan İŞKUR TYP ilanları ile Ağrı, İstanbul, Çanakkale, Eskişehir, Hatay, Amasya, Sakarya, Burdur, Yalova, Niğde, Elazığ, Kocaeli, Karabük illerinde kura ile işçi alımı yapılacak. Peki İŞKUR TYP ilanı için başvuru şartları neler? İŞKUR TYP ilanına nasıl başvurulur? İŞKUR TYP ilanlarına kimler başvurabilir? İşte detaylar...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerMemurlar HaberleriİŞKUR'dan 13 ilde binlerce kişiye iş müjdesi! İŞKUR TYP ilanlarına başvuru şartları neler?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri