İŞKUR binlerce iş arayan vatandaşın ilk baktığı kurum olmaya devam ediyor. Özel sektör ve kamu kurumları İŞKUR üzerinden personel arayışını sürdürüyor. Son olarak yayınlanan İŞKUR TYP ilanları ile Ağrı, İstanbul, Çanakkale, Eskişehir, Hatay, Amasya, Sakarya, Burdur, Yalova, Niğde, Elazığ, Kocaeli, Karabük illerinde kura ile işçi alımı yapılacak. Peki İŞKUR TYP ilanı için başvuru şartları neler? İŞKUR TYP ilanına nasıl başvurulur? İŞKUR TYP ilanlarına kimler başvurabilir? İşte detaylar...