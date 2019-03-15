2019 GSB İŞKUR mülakat sınav sonuçları adaylar tarafından merak ediliyor. İŞKUR vasıtasıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı gerçekleştirecek. 2019 GSB mülakat imtihanı ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı için adaylar 11-15 Şubat tarihinde başvurularını yaptılar. 27 Şubat tarihinde ise kura çekimi gerçekleştirildi. Büyük bir merakla mülakat sınavının ne zaman, ne vakit olacağı ile ilgili sorgulamalar gerçekleştiriliyor. Peki GSB mülakat sınavı ne vakit olacak? Dört gözle beklenen detaylar haberimizde...

KURA ÇEKİMİ SONRASI SÖZLÜ SINAV AŞAMASINA GEÇİLECEK

Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.

Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacak.

MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Mülakat sınavı tarihleri henüz belli olmadı.

GSB kura sonuçları www.gsb.gov.tr resmi sitesi üzerinden yayına verildi.

GSB EVRAK TESLİMİ NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı mülakat sınav tarihi ile ilgili ayrıntıları yayınladı. "Türkiye İş Kurumu (işkur) tarafından gönderilen ve noter huzurunda çekilen kura sonuçları ekte yer almakta olup kura çekimi sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan asıl adaylar 15 Mart 2019 tarihine kadar başvuru yaptıkları meslek koluna ilişkin aşağıda belirtilen belgelerfi Gençlik ve Spor iL Müdürlüklrtinr teslim etmeleri gerekmektedir."

KADRO DAĞILIMI

Çim Alan Tesisi ve Yönetim Teknikeri, Gençlik Lideri ve Muhabeci meslek kolları için alımlar sözlü sınavla yapılırken, aşağıda listelenen meslek kolları için ise alımlar, kura+sözlü sınav ile gerçekleşecek;

Temizlik Görevlisi En az İlköğretim: 730 kişi alınacak

Otobüs Kaptanı (Şoförü) En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu: D sınıfı ehliyet sahibi olmak, En az SRC 2 ve SRC 4 belgesine sahip olmak 37 kişi alınacak

Aşçı Yardımcısı En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu: Aşçılık Yardımcılığı Kalfalık Belgesi ve MEB Onaylı Hijyen Belgesi sahibi olmak 40 kişi alınacak

Cankurtaran En az İlköğretim mezunu: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca verilmiş en az Bronz Cankurtaran Belgesi sahibi olmak --- 165 kişi alınacak

Mekaniker (Pedallı Araçlar) En az İlköğretim mezunu: Türkiye Bisiklet Federasyonunca verilmiş Teknik Eleman belgesine sahip olmak --- 16 kişi alınacak

Aşçı En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu: Aşçılık Usta Öğreticilik Belgesi ve MEB Onaylı Hijyen Belgesi sahibi olmak 30 kişi alınacak

Elektrik Tesisatçısı (Bina) En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu: İlgili alandan ustalık veya kalfalık belgesi sahibi olmak 73 kişi alınacak

Güvenlik Görevlisi En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu: Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak 465 kişi alınacak

Havuz Suyu Operatörü En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu: MEB Onaylı Havuz Suyu Operatörü Sertifikasına Sahip Olmak 33 kişi alınacak

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu: İlgili alandan ustalık veya kalfalık belgesi sahibi olmak ve

MEB Onaylı Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi Belgesine sahip olmak 128 kişi alınacak

Garson (Servis Elemanı) En az Ortaöğretim (Meslek Lisesi) mezunu: Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak 18 kişi alınacak

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) En az Ortaöğretim (Meslek Lisesi) mezunu: Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak 9 kişi alınacak

Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni En az Ortaöğretim (Meslek Lisesi) mezunu: Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak 16 kişi alınacak

Makine Teknikeri Ön Lisans Üniversitelerin Makine - Motor - Mekatronik Bölümlerinden birinden mezun olmak 31 kişi alınacak

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri Ön Lisans Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak 22 kişi alınacak