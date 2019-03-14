17 bin 425 personel alımı yapılacak! İşte başvuru şartları

Kamuya 17 Bin 425 personel alımı yapılacak. 17 Bin 425 personel ve memur alımı yapılacağının belirtilmesinin ardından, vatandaşlar başvuru şartlarını ve koşullarını araştırıyor.

Başvuru Şartları Nedir?

Kamu kurumları adaylardan bir çok nitelik arıyor. Ancak adaylardan genel olarak, 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Görevini yapmasına engel olacak herhangi bir sağlık sorunu olmamak,yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Daha önce görev yapılan kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak ve Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak gibi nitelikler aranacaktır.

Aranan Özel Şartlar Nedir?

Yukarıdaki genel nitelikler dışında adaylardan bazı özel nitelikler aranıyor. Buna göre yaş şartı olarak, adayların düzenlenen nüfus kaydına göre Giri şsınavının yapılacağı yılın ocak ayı itibari ile 35 yaşını veya 30 yaşını bitirmemiş olmak ( yaş şartı memur statüsü, askeri personel statüsü veya işçi statüsü olarak değişiklik göstermektedir ) Askeri Personel alımları için 20 ile 27 yaşları arasında olmak şartı aranır.

Eğitim şartı olarak ise, adaylardan, En az lise mezunu olmak kaydı ile Ön Lisans veya lisans mezunu olmaları gereklidir. Alım yapılacak olan pozisyona göre belirtilen eğitim seviyesinide tamamlanmış olması gerekmektedir.

KPSS Puanı İle Memur Alımları:

Kamu Kurumları memur alımı için adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı şarı arıyorlar. Bu kapsamda, Lise Mezunu için KPSSP94, Ön Lisans mezunu için KPSSP93 ve Lisans mezunu için KPSSP3 puan türünden puan alınmış olması gerekmektedir.

Alım yapacak kurumlar ise, Savunma Sanayi Başkanlığı, TEDAŞ, Milli Eğitim Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Bozok üniversitesi, Genel Kurmay Başkanlığı, Merkez Bankası KPSS puanı sırsına göre memur alımı yapacak.