TCDD 229 işçi alımı kura sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte sonuç sorgulama ekranı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 2025 yılı için önemli bir istihdam fırsatı sundu. Kurum, farklı branşlarda görevlendirmek üzere toplam 229 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu.

Başvurular 11-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden online olarak alındı. Elden ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmedi.

📌 Başvuru Süreci Nasıl İşledi?

TCDD'nin işçi alımı için adayların en az lise mezunu olmaları gerekiyordu. Başvurularını İŞKUR üzerinden tamamlayan adayların, daha sonra gerekli belgeleri şahsen ilgili Bölge Müdürlükleri Personel Mali İşler Servis Müdürlükleri'ne teslim etmesi şart koşuldu. Başvurular yalnızca Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerindeki ikamet bilgilerine göre değerlendirildi.

  • 5 makinist alımı için başvuru sayısı 20'den fazla olursa noter kurası yapılacak ve sözlü sınava girecek 20 aday belirlenecek. 20'nin altında başvuru olması halinde ise tüm adaylar doğrudan sözlü sınava alınacak. Sınav tarihleri ve sonuçlar yine kurumun resmi sitesinde ilan edilecek.

📌 Başvuru Şartları

TCDD'nin 229 işçi alımında aradığı başlıca koşullar şöyle sıralandı:

  1. En az lise mezunu olmak,

  2. 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını aşmamış olmak,

  3. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

  4. Emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

  5. Affa uğramış olsa dahi bazı suçlardan hüküm giymemiş olmak,

  6. Kamu kurum ve kuruluşlarından disiplin cezasıyla ihraç edilmemiş olmak,

  7. Bedenen ve ruhen görevini yapmaya engel sağlık problemi bulunmamak,

  8. Vardiyalı ve gece çalışmasına engel durumunun olmaması.

Başvuruların ardından işe başlayan işçilerin 4 ay deneme süresi bulunacak. Bu süre içinde başarısız olanların iş akitleri tazminatsız feshedilebilecek.

📌 SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Kura ve sınav sonuçları www.tcddtasimacilik.gov.tr adresi üzerinden takip edilebilecek. Süreç sonunda başarılı olan adaylar, atama belgelerini belirtilen süre içinde teslim ederek göreve başlayabilecek. Makinist adayları için görev yeri Divriği Lojistik Müdürlüğü olarak belirlendi.

TCDD'nin ilanına göre 224 işçi pozisyonu için kura çekimi 11 Eylül 2025 saat 10.00'da TCDD Genel Müdürlüğü'nde noter huzurunda yapıldı.

👉 Kura sonuçları ise aynı gün içerisinde veya kısa süre sonra TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin resmi internet sitesi (www.tcddtasimacilik.gov.tr) üzerinden duyurulacak.

