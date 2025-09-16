2025 yılı 33. dönem POMEM 10 bin polis alımı ilanı geldi mi, şartlar, kontenjanlar nedir?

POMEM, yani Polis Meslek Eğitim Merkezi, sadece bir eğitim kurumu değil aynı zamanda Emniyet Teşkilatı'nın bel kemiğini oluşturacak polis memurlarını yetiştiren, disiplin ve liyakatin esas alındığı prestijli bir kapıdır. Her yıl lisans ve ön lisans mezunları arasından seçilen binlerce aday, burada aldıkları zorlu eğitimin ardından vatan hizmetine başlamaktadır. Bu nedenle 2025 yılında yapılması planlanan 33. Dönem POMEM alımı bir meslek sahibi olmanın ötesinde, güvenceli ve saygın bir kariyer hedefleyen gençler için yılın en önemli fırsatlarından biri olarak öne çıkıyor.
33. Dönem POMEM İlanı Ne Zaman Yayımlanır?
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da, geçmiş yıllardaki alım takvimleri bize güçlü ipuçları veriyor. POMEM alım ilanları, genellikle bir önceki dönemin eğitim süreci tamamlanmak üzereyken veya tamamlandıktan sonra yayımlanır.
32. Dönem POMEM (2024): Başvuru ilanı Kasım-Aralık 2024 döneminde duyuruldu.
31. Dönem POMEM (2023): Başvuru ilanı yine son çeyrekte adaylarla buluştu.
2025 Yılında Kaç Bin Polis Alımı Bekleniyor?
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün personel ihtiyacı, emeklilikler ve teşkilatın büyüme stratejisi doğrultusunda her yıl on binlerce kişilik alım yapılıyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2025'te de 33. Dönem POMEM kapsamında en az 10.000 kişilik bir kontenjan ayrılması öngörülüyor. Bu kontenjanın dağılımı şu şekilde olacaktır:
Lisans Mezunları (Kadın/Erkek)
Ön Lisans Mezunları (Kadın/Erkek)
Kesin kontenjan sayıları ve kadın/erkek aday dağılımı, resmi başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla netlik kazanacaktır.