2025 yılı 33. dönem POMEM 10 bin polis alımı ilanı geldi mi, şartlar, kontenjanlar nedir?

33. Dönem POMEM Başvuru Şartları Neler Olacak?

POMEM'e başvurabilmek için adayların Polis Akademisi tarafından belirlenen ve taviz verilmeyen bir dizi şartı eksiksiz olarak taşıması gerekmektedir. Önceki alımlar referans alındığında, 33. Dönem için beklenen temel şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Örgün eğitim veren üniversitelerden Lisans veya Ön Lisans mezunu olmak (Denklik belgesi olan yurt dışı mezunları da başvurabilir). 2024 veya 2025 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın KPSS P3 puan türünden en az 60 taban puan almış olmak. 2024 yılında yapılan KPSS'nin KPSS P93 puan türünden en az 65 taban puan almış olmak. 18 yaşını tamamladıktan sonra, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak (Örneğin, 1 Ocak 1996 ve sonrası doğumlular başvurabilecek).