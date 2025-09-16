PODCAST CANLI YAYIN

2025 yılı 33. dönem POMEM 10 bin polis alımı ilanı geldi mi, şartlar, kontenjanlar nedir?

Türkiye genelinde on binlerce gencin üniforma giyme hayalini süsleyen Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) alımları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) en önemli personel kaynaklarından biri olan POMEM için 2025 yılı alım takvimi ve şartları en çok merak edilen konuların başında geliyor. 33. Dönem POMEM alımı kapsamında lisans ve ön lisans mezunu binlerce adayın istihdam edilmesi beklenirken takvim.com.tr olarak başvuru takviminden kontenjan beklentisine kritik başvuru şartlarından zorlu sınav aşamalarına kadar bilmeniz gereken her şeyi bu haberimizde derledik.

POMEM, yani Polis Meslek Eğitim Merkezi, sadece bir eğitim kurumu değil aynı zamanda Emniyet Teşkilatı'nın bel kemiğini oluşturacak polis memurlarını yetiştiren, disiplin ve liyakatin esas alındığı prestijli bir kapıdır. Her yıl lisans ve ön lisans mezunları arasından seçilen binlerce aday, burada aldıkları zorlu eğitimin ardından vatan hizmetine başlamaktadır. Bu nedenle 2025 yılında yapılması planlanan 33. Dönem POMEM alımı bir meslek sahibi olmanın ötesinde, güvenceli ve saygın bir kariyer hedefleyen gençler için yılın en önemli fırsatlarından biri olarak öne çıkıyor.

33. Dönem POMEM İlanı Ne Zaman Yayımlanır?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da, geçmiş yıllardaki alım takvimleri bize güçlü ipuçları veriyor. POMEM alım ilanları, genellikle bir önceki dönemin eğitim süreci tamamlanmak üzereyken veya tamamlandıktan sonra yayımlanır.

32. Dönem POMEM (2024): Başvuru ilanı Kasım-Aralık 2024 döneminde duyuruldu.

31. Dönem POMEM (2023): Başvuru ilanı yine son çeyrekte adaylarla buluştu.

2025 Yılında Kaç Bin Polis Alımı Bekleniyor?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün personel ihtiyacı, emeklilikler ve teşkilatın büyüme stratejisi doğrultusunda her yıl on binlerce kişilik alım yapılıyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2025'te de 33. Dönem POMEM kapsamında en az 10.000 kişilik bir kontenjan ayrılması öngörülüyor. Bu kontenjanın dağılımı şu şekilde olacaktır:

Lisans Mezunları (Kadın/Erkek)

Ön Lisans Mezunları (Kadın/Erkek)

Kesin kontenjan sayıları ve kadın/erkek aday dağılımı, resmi başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla netlik kazanacaktır.

33. Dönem POMEM Başvuru Şartları Neler Olacak?

POMEM'e başvurabilmek için adayların Polis Akademisi tarafından belirlenen ve taviz verilmeyen bir dizi şartı eksiksiz olarak taşıması gerekmektedir. Önceki alımlar referans alındığında, 33. Dönem için beklenen temel şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Örgün eğitim veren üniversitelerden Lisans veya Ön Lisans mezunu olmak (Denklik belgesi olan yurt dışı mezunları da başvurabilir). 2024 veya 2025 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın KPSS P3 puan türünden en az 60 taban puan almış olmak. 2024 yılında yapılan KPSS'nin KPSS P93 puan türünden en az 65 taban puan almış olmak. 18 yaşını tamamladıktan sonra, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak (Örneğin, 1 Ocak 1996 ve sonrası doğumlular başvurabilecek).



Erkek adaylar için en az 167 cm boyunda olmak. Kadın adaylar için en az 162 cm boyunda olmak. Beden Kitle İndeksi (BKİ) 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak (Renk körlüğü, düz tabanlık, geçirilmiş ciddi ameliyatlar gibi konularda eleme yapılabilmektedir). Kendisinin ve evli ise eşinin; adli sicil kaydının temiz olması, yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olması ve güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması.

Başvurudan Eğitime: POMEM Sınav Maratonu

POMEM alımları, çok aşamalı ve rekabetçi bir eleme sürecini içerir. KPSS puanı sadece başvuru için bir ön koşuldur. Adayları şu zorlu maraton beklemektedir:

Adayların boy, kilo ve genel fiziki durumları kontrol edilir. Yönetmeliğe uymayanlar bu ilk aşamada elenir. Adayların dayanıklılık, çeviklik ve hızını ölçen kritik bir aşamadır. Belirlenen parkuru ne kadar kısa sürede tamamlarsanız o kadar yüksek puan alırsınız. Bu sınav, başarı sıralamasını doğrudan etkiler. Komisyon karşısında yapılan bu sözlü sınavda adayın özgüveni ifade yeteneği, genel kültürü, stres yönetimi ve polislik mesleğine psikolojik uygunluğu ölçülür. Mülakat, toplam puanın %50'sini oluşturduğu için en belirleyici aşamadır.

Adayın başarı sıralaması, %25 KPSS Puanı + %25 Fiziki Yeterlilik Puanı + %50 Mülakat Puanı formülüyle hesaplanır. En yüksek puandan başlanarak kontenjan dahilindeki adaylar "asil" olarak POMEM'e girmeye hak kazanır.

POMEM ve PMYO Arasındaki Fark Nedir?

Adayların sıkça karıştırdığı iki kavram olan POMEM ve PMYO arasında temel farklar bulunur:

POMEM: Üniversite (Ön Lisans/Lisans) mezunlarını alır. Eğitim süresi yaklaşık 6 aydır.
PMYO (Polis Meslek Yüksekokulu): Lise mezunlarını alır. YKS'den alınan TYT puanıyla başvurulur. Eğitim süresi 2 yıldır ve adaylar mezun olduktan sonra polis memuru olurlar.

