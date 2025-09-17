PODCAST CANLI YAYIN

TÜBİTAK başvuru şartları ve kadrolar: TÜBİTAK'tan dev personel alımı başladı

Bilim ve teknoloji dünyasına adım atmak isteyen gençlere müjde! Türkiye'nin bilim üssü TÜBİTAK, yeni bir kapı araladı. Yayımlanan son duyuruya göre, üniversite öğrencileri ve genç araştırmacılar, TÜBİTAK'ın projelerinde görev alabilecek. Peki, "Kısmi Süreli Proje Personeli" alımının detayları neler? Başvuru şartları ve süreçle ilgili merak edilen her şey burada!

Bilimsel çalışmalarla ilgilenen teknolojiye tutkulu ve kariyerine yön vermek isteyen gençlerin hayallerini süsleyen bir fırsat doğdu. Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki en köklü kuruluşu olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), yayımladığı resmi duyuruyla genç yetenekleri araştırma ekosistemine dahil etme kararı aldı. Yapılan açıklamaya göre, "Kısmi Süreli Proje Personeli (Aday Araştırmacı)" statüsünde yapılacak alımlar, öğrencilerin ve genç profesyonellerin bilimsel projelere aktif katılımını sağlamayı hedefliyor. Bu alım, hem gençlerin teorik bilgilerini pratikle pekiştirmesi hem de TÜBİTAK'ın dinamik araştırma kadrosuna yeni soluklar getirmesi açısından büyük önem taşıyor.

TÜBİTAK'a Kimler Başvurabilir: Aday Araştırmacı Kadrosu Detayları

TÜBİTAK tarafından yapılan resmî açıklamaya göre, istihdam edilecek 320 personel, kurumun yürüttüğü ulusal ve uluslararası projelerde görev alacak. "Aday Araştırmacı" programı, lisans ve lisansüstü öğrencilerine eğitim hayatları devam ederken profesyonel proje deneyimi kazandırmayı amaçlıyor. Bu sayede gençler, teorik bilgilerini pratikle birleştirme ve Türkiye'nin teknoloji hedeflerine doğrudan katkı sağlama imkânı bulacak.

Başvuru Takvimi ve Adresi Belli Oldu

Adayların başvuru sürecini kaçırmaması için tarihler netleştirildi. Kurumun kariyer portalı üzerinden yürütülecek olan başvuru takvimi şu şekilde işleyecek:

Başlangıç Tarihi: 15 Eylül 2025 (Saat 09:00)

Son Başvuru: 06 Ekim 2025 (Saat 17:00)

Başvuru Adresi: kariyer.tubitak.gov.tr

TÜBİTAK yetkilileri, başvuruların yalnızca belirtilen internet adresi üzerinden online olarak kabul edileceğini ve posta yoluyla veya şahsen yapılacak müracaatların geçersiz sayılacağını belirtti.

TÜBİTAK Personel Alımı Başvuru Şartları Nerede Yayımlandı?

Alım yapılacak pozisyonlar için aranan özel şartlar, mezuniyet alanları ve diğer kriterler, ilanın detaylarında yer alıyor. TÜBİTAK, adayların başvuru yapmadan önce kurumun kariyer portalında yer alan ilgili ilanı dikkatle incelemesini tavsiye ediyor. Sürece dair tüm güncel duyurular ve bilgilendirmeler yine aynı platform üzerinden kamuoyu ile paylaşılacak.

