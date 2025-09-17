TÜBİTAK başvuru şartları ve kadrolar: TÜBİTAK'tan dev personel alımı başladı

Bilimsel çalışmalarla ilgilenen teknolojiye tutkulu ve kariyerine yön vermek isteyen gençlerin hayallerini süsleyen bir fırsat doğdu. Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki en köklü kuruluşu olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), yayımladığı resmi duyuruyla genç yetenekleri araştırma ekosistemine dahil etme kararı aldı. Yapılan açıklamaya göre, "Kısmi Süreli Proje Personeli (Aday Araştırmacı)" statüsünde yapılacak alımlar, öğrencilerin ve genç profesyonellerin bilimsel projelere aktif katılımını sağlamayı hedefliyor. Bu alım, hem gençlerin teorik bilgilerini pratikle pekiştirmesi hem de TÜBİTAK'ın dinamik araştırma kadrosuna yeni soluklar getirmesi açısından büyük önem taşıyor.

Başvuru Takvimi ve Adresi Belli Oldu Adayların başvuru sürecini kaçırmaması için tarihler netleştirildi. Kurumun kariyer portalı üzerinden yürütülecek olan başvuru takvimi şu şekilde işleyecek: Başlangıç Tarihi: 15 Eylül 2025 (Saat 09:00) Son Başvuru: 06 Ekim 2025 (Saat 17:00) Başvuru Adresi: kariyer.tubitak.gov.tr TÜBİTAK yetkilileri, başvuruların yalnızca belirtilen internet adresi üzerinden online olarak kabul edileceğini ve posta yoluyla veya şahsen yapılacak müracaatların geçersiz sayılacağını belirtti.