KPSS LİSANS ATAMA PUANLARI: KPSS 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puanla hangi kuruma, nereye girerim?

KPSS lisans sınavının alan bilgisi oturumları tamamlandı ve gözler artık tercih sürecine çevrildi. Adaylar, elde ettikleri puanlara göre hangi kamu kurumlarına başvurabileceklerini merak ediyor. 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 ve 85 puan aralıklarında atanma ihtimalleri sıkça araştırılıyor. ÖSYM'nin açıkladığı kontenjanlar ve geçmiş yıllara ait taban puanlar, adaylara önemli ipuçları veriyor. 50-60 bandındaki puanlarla genellikle daha az tercih edilen kurumlara veya taşra teşkilatlarına yerleşme ihtimali bulunurken, 70-80 aralığında geniş bir tercih yelpazesi açılıyor. 85 ve üzeri puanlarda ise merkezi yerleştirmelerde güçlü bir avantaj söz konusu oluyor. Peki hangi puanla hangi kurumlara atanmak mümkün? İşte KPSS puan türlerine göre detaylı kurum listeleri ve atanma ihtimalleri…

Giriş Tarihi: 15.09.2025 13:40
KPSS maratonunun en zorlu etabı geride kalırken, milyonlarca memur adayı için şimdi asıl kritik dönem başlıyor: Bekleyiş ve puan hesaplama. Gözler 10 Ekim'de açıklanacak sonuçlara çevrilmişken, "60 puanla atanır mıyım?","80 puan hangi kapıyı açar?" soruları gündemin ilk sırasına oturdu. İşte o kritik soruların yanıtları ve atama yolunda bilmeniz gerekenler…

KPSS 60, 70, 80, 90 Puanla Nereye Girilir? 2025 Lisans Atama Puanları ve Memur Olma Rehberi

7 Eylül'de tamamlanan KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından milyonlarca aday, şimdi "Aldığım puanla memur olabilir miyim?" sorusunun cevabını arıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla başlayacak olan heyecanlı tercih döneminde, 55, 60, 70 veya 80 gibi puanların hangi kapıları aralayacağı en büyük merak konusu. İşte puan aralıklarına göre atama beklentileri ve memuriyet yolunda bilmeniz gerekenler.

KPSS 60-90 PUANLA MEMUR OLUNUR MU? İŞTE BELİRLEYİCİ FAKTÖRLER

Bu puan aralıklarıyla B Grubu kadrolarına atanmak mümkündür. Ancak atama puanları her yıl sabit değildir ve birkaç kritik faktöre bağlı olarak değişir:

Kontenjan Sayısı: Kurumların açtığı kadro sayısı, taban puanları doğrudan etkileyen en önemli faktördür. Yüksek kontenjanlar, genellikle taban puanların düşmesini sağlar.

Kadronun Niteliği ve Şehir: Popüler kurumlar (bakanlıkların merkez teşkilatları vb.) ve büyükşehirler (Ankara, İstanbul, İzmir) için taban puanlar 85-90 seviyelerine çıkarken, daha küçük illerdeki veya daha az bilinen kurumlardaki kadrolara daha düşük puanlarla yerleşmek mümkün olabilir.

Tercih Yoğunluğu: Bir kadroya başvuran aday sayısı ve bu adayların puan ortalaması, o kadronun taban puanını belirler.

HANGİ PUAN ARALIĞI NEREYE KAPI AÇAR?

Geçmiş yıllardaki atamalar incelendiğinde, puan aralıklarına göre genel beklentiler şu şekildedir:

85 - 90+ Puan Aralığı: Genellikle büyükşehirlerdeki gözde kurumlar, bakanlıkların merkez kadroları, KİT'ler ve bazı A Grubu kadroların taban puanları için gereklidir. Bu puanlarla yerleşme olasılığı oldukça yüksektir.