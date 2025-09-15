KPSS LİSANS ATAMA PUANLARI: KPSS 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puanla hangi kuruma, nereye girerim?

Kadronun Niteliği ve Şehir: Popüler kurumlar (bakanlıkların merkez teşkilatları vb.) ve büyükşehirler (Ankara, İstanbul, İzmir) için taban puanlar 85-90 seviyelerine çıkarken, daha küçük illerdeki veya daha az bilinen kurumlardaki kadrolara daha düşük puanlarla yerleşmek mümkün olabilir.

Tercih Yoğunluğu: Bir kadroya başvuran aday sayısı ve bu adayların puan ortalaması, o kadronun taban puanını belirler.