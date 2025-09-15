KPSS LİSANS ATAMA PUANLARI: KPSS 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puanla hangi kuruma, nereye girerim?

KPSS lisans sınavının alan bilgisi oturumları tamamlandı ve gözler artık tercih sürecine çevrildi. Adaylar, elde ettikleri puanlara göre hangi kamu kurumlarına başvurabileceklerini merak ediyor. 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 ve 85 puan aralıklarında atanma ihtimalleri sıkça araştırılıyor. ÖSYM'nin açıkladığı kontenjanlar ve geçmiş yıllara ait taban puanlar, adaylara önemli ipuçları veriyor. 50-60 bandındaki puanlarla genellikle daha az tercih edilen kurumlara veya taşra teşkilatlarına yerleşme ihtimali bulunurken, 70-80 aralığında geniş bir tercih yelpazesi açılıyor. 85 ve üzeri puanlarda ise merkezi yerleştirmelerde güçlü bir avantaj söz konusu oluyor. Peki hangi puanla hangi kurumlara atanmak mümkün? İşte KPSS puan türlerine göre detaylı kurum listeleri ve atanma ihtimalleri…