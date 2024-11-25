O mesleğe talep patlaması: İŞKUR’un verilerine göre en çok aranan meslekler açıklandı!

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Türkiye'nin iş gücü piyasasında yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen İŞKUR'un Aday Havuz Sistemi, işverenlerle iş arayanları buluşturarak istihdam süreçlerini hızlandırıyor. Son verilere göre, sistemde en çok aranan meslekler arasında makine mühendisliği, büro memurluğu ve güvenlik görevliliği ön plana çıkıyor.

Fotoğraf: X ADAY HAVUZ SİSTEMİ İLE İŞVEREN VE İŞ ARAYANLAR BULUŞUYOR Bakan Işıkhan, iş gücü piyasasının verimliliğini artırmayı ve istihdamı güçlendirmeyi hedefleyen bu sistemin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Yenilikçi uygulamalarla iş gücü piyasasını daha verimli hale getirmeye ve istihdamımızı güçlendirmeye devam edeceğiz." Sistemin başarılarını gözler önüne seren bir grafik paylaşan Işıkhan, Aday Havuz Sistemi'nde en çok aranan meslekleri de duyurdu. EN ÇOK ARANAN MESLEKLER Paylaşılan verilere göre, İŞKUR'un Aday Havuz Sistemi'nde işverenlerin en çok talep gösterdiği meslekler şu şekilde sıralandı: Makine Mühendisi Büro Memuru Ambar/Depo Görevlisi Sekreter Güvenlik Görevlisi Muhasebeci Kasiyer