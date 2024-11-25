O mesleğe talep patlaması: İŞKUR’un verilerine göre en çok aranan meslekler açıklandı!

Türkiye'nin iş gücü piyasasında yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen İŞKUR'un Aday Havuz Sistemi, işverenlerle iş arayanları buluşturarak istihdam süreçlerini hızlandırıyor. Son verilere göre, sistemde en çok aranan meslekler arasında makine mühendisliği, büro memurluğu ve güvenlik görevliliği ön plana çıkıyor.
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ADAY HAVUZ SİSTEMİ İLE İŞVEREN VE İŞ ARAYANLAR BULUŞUYOR
Bakan Işıkhan, iş gücü piyasasının verimliliğini artırmayı ve istihdamı güçlendirmeyi hedefleyen bu sistemin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Yenilikçi uygulamalarla iş gücü piyasasını daha verimli hale getirmeye ve istihdamımızı güçlendirmeye devam edeceğiz."
Sistemin başarılarını gözler önüne seren bir grafik paylaşan Işıkhan, Aday Havuz Sistemi'nde en çok aranan meslekleri de duyurdu.
EN ÇOK ARANAN MESLEKLER
Paylaşılan verilere göre, İŞKUR'un Aday Havuz Sistemi'nde işverenlerin en çok talep gösterdiği meslekler şu şekilde sıralandı:
Makine Mühendisi
Büro Memuru
Ambar/Depo Görevlisi
Sekreter
Güvenlik Görevlisi
Muhasebeci
Kasiyer
ADAY HAVUZ SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?
İŞKUR'un Aday Havuz Sistemi, işverenlerin ihtiyaç duyduğu pozisyonlara uygun adayları hızlı bir şekilde bulmalarını sağlıyor. İş arayanların İŞKUR'a kayıt yaptırmasıyla birlikte bu sistem üzerinden, işverenlerin kriterlerine uygun eşleştirme yapılabiliyor. Böylece hem iş arayanlar hem de işverenler için zaman kaybı minimuma indiriliyor.
Sistemin yaygınlaşmasıyla iş gücü piyasasında daha fazla uyum sağlanması hedefleniyor. Bakanlık yetkilileri, uygulamanın kapsamının genişletilerek daha fazla kişiye ulaşılacağını belirtti.