1000 arama ve kurtarma teknikeri alınacak! AFAD’tan büyük iş fırsatı: İşte başvuru şartları

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere bin sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başvurular, 9-17 Aralık 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

AFAD 1000 SÖZLEŞMELİ ARAMA VE KURTARMA TEKNİKERİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında görev yapmak üzere bin sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımı gerçekleştirecek. İlgili ilan Resmi Gazete'de yayımlandı ve başvuru süreci detayları açıklandı. BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞEKLİ Adaylar başvurularını 9 Aralık 2024 saat 10.00 ile 17 Aralık 2024 saat 17.00 arasında e-Devlet üzerinden yapabilecek. Elektronik ortamda başvuru için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi kullanılacak.