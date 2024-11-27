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1000 arama ve kurtarma teknikeri alınacak! AFAD'tan büyük iş fırsatı: İşte başvuru şartları

AFAD, bin sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri istihdam edeceğini açıkladı. Adaylar, başvurularını yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecek ve başvuru süresi 17 Aralık 2024 saat 17.00'de sona erecek.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 08:30 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 08:30
1000 arama ve kurtarma teknikeri alınacak! AFAD’tan büyük iş fırsatı: İşte başvuru şartları

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere bin sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başvurular, 9-17 Aralık 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

AFAD 1000 SÖZLEŞMELİ ARAMA VE KURTARMA TEKNİKERİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında görev yapmak üzere bin sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımı gerçekleştirecek. İlgili ilan Resmi Gazete'de yayımlandı ve başvuru süreci detayları açıklandı.

BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞEKLİ

Adaylar başvurularını 9 Aralık 2024 saat 10.00 ile 17 Aralık 2024 saat 17.00 arasında e-Devlet üzerinden yapabilecek. Elektronik ortamda başvuru için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi kullanılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

AFAD personel alımı için başvuracak adayların aşağıdaki kriterleri taşıması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Adli Sicil Durumu: Kasten işlenen suçlardan bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, dolandırıcılık gibi suçlardan hüküm giymemiş olmak.

Askerlik Durumu: Erkek adayların sınav tarihlerinde askerlikle ilişiği bulunmaması, askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması.

Yaş Sınırı: 17 Aralık 1995 veya sonrasında doğmuş olmak (30 yaşından gün almamış olmak).

Sürücü Belgesi: En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Boy ve Kilo Şartı: Erkeklerde en az 1.60 metre, en fazla 1.90 metre; kadınlarda en az 1.55 metre, en fazla 1.80 metre boyunda olmak. Boy ile kilo arasında ±10 kilogramdan fazla fark bulunmamalı.

Fiziksel ve Ruhsal Sağlık: Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engeli bulunmamak. Her türlü coğrafi koşulda ve iklim şartında görev yapmaya engel teşkil edecek bir durumu olmamak.

Kamu Görevi Durumu: Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B statüsünde çalışanların, sözleşmeleri feshedildikten sonra bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekiyor.

TEK İL SEÇENEĞİ

Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecek.

BAŞVURU ADRESİ
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

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İŞKUR 86.553 SINAVSIZ PERSONEL ALIMI İLANI! Beden işçisi, satış elemanı, kasiyer başvuruları e-şube'de

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