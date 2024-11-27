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12 bin polis alımı başladı: 32. Dönem POMEM kontenjanlar ve KPSS puan şartı!

Polis olma hayali kuran binlerce aday için beklenen duyuru geldi. Polis Akademisi Başkanlığı, 2023 ve 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre toplamda 12 bin öğrenci alımı yapılacağını açıkladı. Ön başvuru süreci 9 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 17.00’de sona erecek. Lisans ve ön lisans mezunlarına yönelik kontenjanlarla ilgili ayrıntılar haberimizde.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 12:12 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 12:36
12 bin polis alımı başladı: 32. Dönem POMEM kontenjanlar ve KPSS puan şartı!

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Polis Akademisi Başkanlığı'nın bu alımı, binlerce gencin polislik hayalini gerçekleştirme şansı sunuyor. Başvuru yapmayı düşünen adayların tüm şartları dikkatlice incelemesi ve süreci yakından takip etmesi gerekiyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Başvuru Tarihleri ve Detaylar

Adaylar, 21 Kasım - 9 Aralık 2024 tarihleri arasında www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvurular, son tarih olan 9 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kontenjanlar

Lisans Mezunları:

8.160 erkek

1.440 kadın

Toplam: 9.600

Ön Lisans Mezunları:

2.040 erkek

360 kadın

Toplam: 2.400

KPSS Taban Puan Şartları

Polis alımlarında KPSS puan şartı şu şekilde belirlendi:

Lisans mezunları için:

2023 veya 2024 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan

Ön lisans mezunları için:

2024 KPSS P93 puan türünden en az 65 puan

Şehit ve Vazife Malulü Eş ve Çocukları:
Şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için en az 48 puan, ön lisans mezunları için ise 52 puan alma şartı aranıyor. Ayrıca bu adaylar başvuru sırasında sınav ücreti ödemeyecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Başvuru Şartları

Polis adaylarında aranan diğer genel şartlar şunlardır:

T.C. vatandaşı olmak

Lisans veya ön lisans mezunu olmak (veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı mezunu olmak)

Yaş sınırı: 01 Ocak 1995 ve sonrasında doğmuş olmak

Erkek adaylar için 167 cm, kadın adaylar için 162 cm boy şartı

Beden Kitle Endeksi (BKİ): 18-27 aralığında olmak

Adli sicil ve güvenlik soruşturmasının temiz olması

Silah taşımaya hukuki bir engelin bulunmaması

Polis AkademisiPolis Akademisi

Değerlendirme Süreci

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, adaylar en yüksek puandan en düşük puana göre sıralanacak. Her kontenjan için 10 katı aday şahsen başvuruya çağrılacak. Fiziki yeterlilik, sözlü mülakat ve diğer aşamaları başarıyla tamamlayan adaylar, POMEM'de eğitim alacak. Eğitimini başarıyla bitirenler ise Polis Memuru olarak göreve atanacak.

Polis AkademisiPolis Akademisi

Sahte Bilgilere Karşı Uyarı

Polis Akademisi Başkanlığı, alımlarla ilgili yalnızca kendi resmi internet sitesinden yapılan açıklamalara itibar edilmesi gerektiğini belirtti. Diğer kaynaklardan yayımlanan bilgi ve duyuruların dikkate alınmaması önemle vurgulandı.

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