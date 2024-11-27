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Başvuru Şartları

Polis adaylarında aranan diğer genel şartlar şunlardır:

T.C. vatandaşı olmak

Lisans veya ön lisans mezunu olmak (veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı mezunu olmak)

Yaş sınırı: 01 Ocak 1995 ve sonrasında doğmuş olmak

Erkek adaylar için 167 cm, kadın adaylar için 162 cm boy şartı

Beden Kitle Endeksi (BKİ): 18-27 aralığında olmak

Adli sicil ve güvenlik soruşturmasının temiz olması

Silah taşımaya hukuki bir engelin bulunmaması

Polis Akademisi

Değerlendirme Süreci

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, adaylar en yüksek puandan en düşük puana göre sıralanacak. Her kontenjan için 10 katı aday şahsen başvuruya çağrılacak. Fiziki yeterlilik, sözlü mülakat ve diğer aşamaları başarıyla tamamlayan adaylar, POMEM'de eğitim alacak. Eğitimini başarıyla bitirenler ise Polis Memuru olarak göreve atanacak.