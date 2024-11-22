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Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başladı! Ortaöğretim mezunları bile başvurabilir!

İŞKUR, iş arayanlar için önemli bir adres olmaya devam ediyor. İŞKUR'un resmi sitesinde yer alan duyuruya göre, farklı illerde Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımları başladı. Başvuruların ortaöğretim mezunları için geçerli olduğu açıklanırken, adaylardan KPSS puanı şartı istenmediği bildirildi. Alımların daimi pozisyonlar için yapılacağı belirtiliyor.

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 13:51 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 13:51
Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başladı! Ortaöğretim mezunları bile başvurabilir!

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Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımları, özellikle kariyer hedefi olan adaylar için önemli bir fırsat sunuyor. KPSS şartının aranmaması ve en az ortaöğretim mezunu olma kriteri, başvuru koşullarını daha erişilebilir hale getiriyor.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başladı! Ortaöğretim mezunları bile başvurabilir!

Bekçilik mesleği, sadece bir istihdam fırsatı değil, aynı zamanda mahalle ve çevre güvenliğinin sağlanmasına yönelik önemli bir görev olarak öne çıkıyor. İlan edilen bu pozisyonlar, istihdamı artırırken toplumsal güvenlik açısından da önemli bir katkı sağlayacak.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başladı! Ortaöğretim mezunları bile başvurabilir!

Bekçi Alımı İçin Öne Çıkan Şartlar

İlan edilen Çarşı ve Mahalle Bekçisi pozisyonu için genel ve özel şartlar dikkat çekiyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanda şu detaylara yer veriliyor:

  • Eğitim Seviyesi: Adayların en az ortaöğretim (lise veya dengi okul) mezunu olması gerekiyor. Daha yüksek eğitim seviyesine sahip kişiler de başvuru yapabilir.
  • Deneyim Şartı: İlanda, belirli bir süreyi kapsayan iş tecrübesi şartı belirtilmemiş olsa da bekçi adaylarının mesleğin gereklerini yerine getirebilecek fiziksel ve psikolojik yeterliliğe sahip olması bekleniyor.
  • KPSS Şartı: Alımlarda KPSS puanı aranmıyor. Bu durum, daha geniş bir aday kitlesine hitap edilmesini sağlıyor.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başladı! Ortaöğretim mezunları bile başvurabilir!

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Bekçi alımı için başvuru süreci oldukça kolaylaştırılmış durumda. İŞKUR, adayların hem online hem de fiziksel olarak başvuru yapmasına olanak tanıyor. İşte başvuru adımları:

  1. Online Başvuru: Adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesine giriş yaparak başvurularını online olarak tamamlayabilir. İŞKUR kaydı olmayanların öncelikle site üzerinden üyelik oluşturması gerekiyor.
  2. Fiziksel Başvuru: Online başvuru yapmak istemeyenler, kendilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek başvurularını tamamlayabilirler. Şube yetkilileri, adaylara süreç boyunca rehberlik sağlayacaktır.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başladı! Ortaöğretim mezunları bile başvurabilir!

İLANA BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR üzerinden yapılan Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımları, iş arayanlar için dikkat çekici bir seçenek sunuyor. KPSS şartının aranmaması, bu pozisyonları daha geniş bir kitle için erişilebilir hale getiriyor. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, hem online hem de fiziksel olarak başvurularını kolayca gerçekleştirebilir.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başladı! Ortaöğretim mezunları bile başvurabilir!

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