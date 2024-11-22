Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başladı! Ortaöğretim mezunları bile başvurabilir!

Bekçi alımı için başvuru süreci oldukça kolaylaştırılmış durumda. İŞKUR, adayların hem online hem de fiziksel olarak başvuru yapmasına olanak tanıyor. İşte başvuru adımları:

İŞKUR üzerinden yapılan Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımları, iş arayanlar için dikkat çekici bir seçenek sunuyor. KPSS şartının aranmaması, bu pozisyonları daha geniş bir kitle için erişilebilir hale getiriyor. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, hem online hem de fiziksel olarak başvurularını kolayca gerçekleştirebilir.