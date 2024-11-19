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Et ve Süt Kurumu 18-40 yaş arası personel arıyor! KPSS şartı yok: İŞKUR’da başvurular başladı

KPSS şartı aranmaksızın personel alımı! Et ve Süt Kurumu, İstanbul müdürlüğü için İŞKUR aracılığıyla şoför ve kasap pozisyonlarına toplam 4 kişilik kadro açtı. En az ilköğretim mezunlarının başvurabileceği ilan, 18 Kasım itibarıyla aktif hale geldi.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 08:15 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 09:45
Et ve Süt Kurumu 18-40 yaş arası personel arıyor! KPSS şartı yok: İŞKUR’da başvurular başladı

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Et ve Süt Kurumu, İŞKUR üzerinden yayımladığı yeni ilanla personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. KPSS şartı olmadan yapılacak alımlarda, 18-40 yaş arası adaylar başvurabilecek. İstanbul'da görev alacak 2 şoför ve 2 kasap pozisyonu için başvurular 18-22 Kasım 2024 tarihleri arasında alınacak.

İŞKUR Et ve Süt Kurumu İlanları ( İstanbul, Bingöl, Diyarbakır )İŞKUR Et ve Süt Kurumu İlanları ( İstanbul, Bingöl, Diyarbakır )

Et ve Süt Kurumu İŞKUR İşçi Alımı İlanı Yayımlandı: İşte Detaylar

Et ve Süt Kurumu, İŞKUR üzerinden yayımladığı yeni ilanla personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. 18-40 yaş arası adaylar için açık olan bu pozisyonlara en az ilköğretim mezunu kişiler başvurabilecek. KPSS şartı olmadan yapılacak bu alım, kura usulüyle tamamlanacak. Başvurular 18 Kasım 2024 itibarıyla alınmaya başladı.

Kontenjan ve Pozisyonlar

Et ve Süt Kurumu'nun yaptığı açıklamaya göre, personel alımı kapsamında 2 şoför ve 2 kasap alınacak. Alımlar İstanbul Et ve Süt Kurumu Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilecek.

Şoför - Yük Taşıma: 2 Kişi
İş İlanı No: 00008654418

Kasap: 2 Kişi
İş İlanı No: 00008654528

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Başvuru Şartları

Genel Şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum olmamak.

Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da askerlikle ilişiği olmamak.

Kasap Pozisyonu İçin Özel Şartlar:

MEB, EBK ya da İŞKUR tarafından verilen Et İşçiliği ve Kasaplık Sertifikasına sahip olmak veya mesleki yeterlilik belgesi bulunmak.

Tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışabilir olduğunu belirten sağlık raporu sunabilmek.

18-40 yaş arasında olmak.

Şoför Pozisyonu İçin Özel Şartlar:

Tehlikeli sınıfta çalışabilir olduğunu sağlık raporuyla belgelemek.

C1E, C, CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

SRC 4, Psikoteknik ve Dijital Takograf belgelerine sahip olmak.

18-40 yaş arasında olmak.

Başvurular Nasıl ve Ne Zaman Yapılacak?

Başvurular, 18 Kasım 2024 tarihinde başladı ve 22 Kasım 2024 tarihine kadar devam edecek. Adaylar başvurularını yalnızca İŞKUR üzerinden yapabilecek. Kura çekimi ile sonuçlandırılacak alımlar için ilan numaraları üzerinden İŞKUR sistemine giriş yapılması yeterli.

  • Başvuru Tarihleri: 18 - 22 Kasım 2024
  • Başvuru Yeri: İŞKUR Resmi Web Sitesi

Kura Çekimi ve Sonrası

Başvuruların tamamlanmasının ardından, seçilecek adaylar kura usulüyle belirlenecek. Kura çekimi detayları, başvuru sürecinin ardından Et ve Süt Kurumu tarafından duyurulacak. Seçilen adaylara sonuçlar ayrıca bildirilecektir.

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