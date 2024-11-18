2.390 sözleşmeli personel alımı sonuçları yayınlandı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sonuç ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın toplamda 2.390 sözleşmeli personel alımı için yaptığı değerlendirmeler tamamlandı ve sonuçlar bugün itibarıyla açıklandı. Başvurularını 15-30 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştiren adaylar, sonuçlarını sorgulamak için Bakanlık'ın sonuç ekranına yönlendirildi.
Fotoğraflar: AA
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 2390 PERSONEL ALIMI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere 15.10.2024 tarihinde yayımlanan ilana 15.10.2024 – 30.10.2024 tarihleri arasında başvuru yapan adayların başvuruları incelenerek sonuçlar Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alımı platformuna (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yüklenmiştir.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 2390 PERSONEL ALIMI SONUÇ EKRANI
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz.