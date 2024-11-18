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2.390 sözleşmeli personel alımı sonuçları yayınlandı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sonuç ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 15-30 Ekim 2024 tarihleri arasında başvuruları alınan 2.390 sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı. Bugün duyurulan sonuçlarla birlikte, adaylar sorgulama ekranı üzerinden başvuru durumlarını kontrol edebiliyor. Sonuçlara erişim sağlamak isteyen adaylar, Bakanlık’ın resmi web sitesi üzerinden gerekli bilgilere ulaşabilir.

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 18:38 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 18:39
2.390 sözleşmeli personel alımı sonuçları yayınlandı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sonuç ekranı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın toplamda 2.390 sözleşmeli personel alımı için yaptığı değerlendirmeler tamamlandı ve sonuçlar bugün itibarıyla açıklandı. Başvurularını 15-30 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştiren adaylar, sonuçlarını sorgulamak için Bakanlık'ın sonuç ekranına yönlendirildi.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 2390 PERSONEL ALIMI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere 15.10.2024 tarihinde yayımlanan ilana 15.10.2024 – 30.10.2024 tarihleri arasında başvuru yapan adayların başvuruları incelenerek sonuçlar Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alımı platformuna (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yüklenmiştir.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 2390 PERSONEL ALIMI SONUÇ EKRANI

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz.

AİLE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Adaylarda aranan bazı nitelikler şu şekilde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4),(5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak, son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

Aile Bakanlığı 2.390 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı 2024? Aile Bakanlığı personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir?Aile Bakanlığı 2.390 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı 2024? Aile Bakanlığı personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir?
Aile Bakanlığı 2.390 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı 2024? Aile Bakanlığı personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir?

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