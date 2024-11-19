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22 KURUMDAN 519 MEMUR ALIMI | 19 Kasım-6 Aralık arası kamu personeli ilanları geldi: TÜBİTAK, Tarım ve Orman Bakanlığı, MSB...

2024 yılı bitmeden kamu kurumlarında çeşitli pozisyonlar için personel alımları devam ediyor. Kamuya yapılacak personel alımları birçok ilde farklı branşlarda gerçekleşecek. Başvurular KPSS'li ve KPSS'siz olmak üzere iki kategoriye ayrılıyor. Memur, işçi, engelli personel ve sözleşmeli alımlarının detayları ise vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 11:00 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 11:00
22 KURUMDAN 519 MEMUR ALIMI | 19 Kasım-6 Aralık arası kamu personeli ilanları geldi: TÜBİTAK, Tarım ve Orman Bakanlığı, MSB...

2024 yılında çeşitli kamu kurumları farklı pozisyonlarda personel alımları gerçekleştirecek. Bu alımlar arasında belediyeler, üniversiteler, bakanlıklar ve devlet kurumları yer alıyor. Aşağıda başvuru tarihleriyle birlikte duyurulan bazı alımlara göz atalım...

22 KURUMDAN 519 MEMUR ALIMI | 19 Kasım-6 Aralık arası kamu personeli ilanları geldi: TÜBİTAK, Tarım ve Orman Bakanlığı, MSB...

Dışişleri Bakanlığı: 41 Aday Konsolosluk ve İhtisas Memuru Alacak

Dışişleri Bakanlığı, 25 Kasım ile 17 Aralık tarihleri arasında, 41 aday konsolosluk ve ihtisas memuru alımı yapacağını duyurdu. Bu pozisyonlar diplomatik alanda kariyer yapmak isteyenler için bir fırsat sunuyor. Başvuru süreci, ilgili tarih aralığında devam edecek.

22 KURUMDAN 519 MEMUR ALIMI | 19 Kasım-6 Aralık arası kamu personeli ilanları geldi: TÜBİTAK, Tarım ve Orman Bakanlığı, MSB...

TÜBİTAK: 12 Sürekli İşçi Alımı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 19 Kasım ile 25 Kasım tarihleri arasında 12 sürekli işçi alımı yapacak. Bu alımlar bilimsel araştırmalar ve teknolojik projelerle ilgilenen kurumda çalışma fırsatı sunuyor.

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