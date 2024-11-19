22 KURUMDAN 519 MEMUR ALIMI | 19 Kasım-6 Aralık arası kamu personeli ilanları geldi: TÜBİTAK, Tarım ve Orman Bakanlığı, MSB...

2024 yılında çeşitli kamu kurumları farklı pozisyonlarda personel alımları gerçekleştirecek. Bu alımlar arasında belediyeler, üniversiteler, bakanlıklar ve devlet kurumları yer alıyor. Aşağıda başvuru tarihleriyle birlikte duyurulan bazı alımlara göz atalım...

Dışişleri Bakanlığı: 41 Aday Konsolosluk ve İhtisas Memuru Alacak Dışişleri Bakanlığı, 25 Kasım ile 17 Aralık tarihleri arasında, 41 aday konsolosluk ve ihtisas memuru alımı yapacağını duyurdu. Bu pozisyonlar diplomatik alanda kariyer yapmak isteyenler için bir fırsat sunuyor. Başvuru süreci, ilgili tarih aralığında devam edecek.